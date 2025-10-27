Burkina-Diaspora-Histoire-Conférence

Burkina : La traite négrière une tragédie majeure pour l’Afrique, selon Dr Poussi Sawadogo

Ouagadougou, 27 oct. 2025 (AIB) -L’historien burkinabè Dr Poussi Sawadogo a animé, lundi, une conférence inaugurale sur le thème « L’Afrique avant la colonisation : la gloire précoloniale et la destruction culturelle », au profit de la diaspora africaine et des Afro-descendants en séjour au Burkina Faso.

Dans son exposé, Dr Poussi Sawadogo a rappelé que l’Afrique est le berceau de l’humanité, en s’appuyant sur les exemples de l’Égypte pharaonique, des anciens empires ouest-africains et des civilisations d’Afrique australe.

Il a ensuite abordé les relations entre Africains, Européens et Américains durant la traite négrière, qualifiant cette période de tragédie majeure pour le continent.

Selon lui, malgré la profonde destruction culturelle subie, l’Afrique se trouve aujourd’hui dans une dynamique de renaissance, notamment grâce aux nombreuses initiatives locales engagées sur le continent.

« Cette visite des Afro-descendants sur la terre de leurs ancêtres, le Burkina Faso, participe à une réconciliation mémorielle et nourrit l’ambition de voir l’Afrique pleinement présente sur la scène internationale », a indiqué Dr Poussin Sawadogo.

Touchée par les échanges, la Camerounaise Caline Tcheba, résidant aux États-Unis, a appelé à des actions concrètes pour l’avenir du continent.

« Ce que nous avons appris aujourd’hui doit ouvrir la voie à de nouvelles initiatives. Je souhaite que nous invitions davantage nos frères et sœurs à revenir et à investir en Afrique. Je suis Africaine et je reste Africaine », a-t-elle déclaré.

La conférence a été organisée par l’Institut pour le Développement de la Diaspora Africaine (ADDI), en collaboration avec le ministère burkinabè en charge des Affaires étrangères.

Près de 700 Afrodescendants séjournent depuis dimanche à Ouagadougou dans le cadre d’une visite symbolique dans leur terre d’origine.

Agence d’information du Burkina

HEY/ata