Burkina : La Police démantèle deux réseaux de présumés délinquants spécialisés dans les braquages

Ouagadougou, 7 oct. 2025 (AIB)- La police nationale a indiqué mercredi, lors d’un point de presse, démanteler deux réseaux de 8 présumés délinquants dont un en cavale, spécialisés dans les braquages et agressions sur les voies publiques.

Le Commissaire central de police de la ville de Ouagadougou (CCPO), le commissaire principal de police, Hamado Tamsembedo, était devant la presse nationale ce mercredi 7 octobre 2025, deux réseaux de présumés malfrats démantelés par son institution.

Pour lui, le premier groupe de gangs était spécialisé dans les vols à main armée était composé de 2 employés de commerce, de 2 militaires radiés de l’ancien Régiment de sécurité présidentielle (RSP) et d’une personne en cavale, vivement recherchée par police nationale.

Le CCPO a fait savoir que le deuxième groupe de gangs est constitué d’un élève en classe de 5e, d’un employé de commerce et d’un étudiant.

Concernant leur mode opératoire, Hamado Tamsembedo , a expliqué que le 1er groupe de malfrats, armés de kalachnikovs, de pistolet automatiques et autres objets de défense, tiennent soit « en respect » ou tirent souvent sur leurs victimes pour les démoraliser ou les dissuader avant de passer à l’acte.

« Ils se déplacent au guidon de leur vélomoteurs et filent leurs victimes soit depuis les banques et institutions financières ou dans leurs domiciles », a-t-il ajouté.

Le commissaire principal de police Tamsembedo a noté que pour le 2e groupe, les membres de ce gang sont munis parfois de cagoules et s’introduisent dans les domiciles préalablement identifiés soit par effraction par escalade, après avoir minutieusement défini le rôle de chacun.

Il a également signalé que ces derniers armés, entre autres, de pistolets, de couteaux, d’arrache-clous, de tournevis immobilisent leurs victimes tout en les dépossédant de leurs biens et prennent la fuite.

« Lorsque ce groupe identifie leur victime en circulation sur la voie publique, ils la suivent souvent encagoulé ; jusqu’à dans un lieu peu ou mal éclairé et à l’aide d’armes blanches ou d’armes à feu, ils délestent la victime de son vélomoteur et des objets de valeurs », a soutenu le CCPO.

À l’écouter, les deux groupes de bandits ont opéré, entre autres, dans les quartiers de Tingandogo, Balkuy, Kambsonsin, Zongo, Bonheur ville, Pissy, Somgandé, Tanghin, Garghin et à Koudougou dans la province du Boulkiemdé.

Au titre des objets et des biens saisis, le CCPO a fait cas, entre autres, de 2 fusils kalachnikov, de 2 chargeurs, d’un pistolet autonomique de calibre de 22 mm, de 28 munitions de fusils kalachnikov, d’un véhicule, de 2 motocyclettes de marque Yamaha, scooter, satria.

Il a aussi précisé que l’enquête qui remonte depuis le mois d’août 2025 est close avec la présentation des présumés délinquants au procureur du Faso pour des suites judiciaires.

Le commissaire a invité les citoyens à la vigilance et à suivre certaines recommandations telles que l’éclairage de leurs devantures à l’intérieur et à l’extérieur, de se doter d’un système d’alerte, de caméras de surveillance, de rompre avec la routine au niveau des voies.

Il a enfin conseillé les Ouagalais d’éviter, les voies peu fréquentées surtout à la tombée de la nuit, et de contacter la police nationale au 17, la gendarmerie nationale au 16 et le Centre national de veille d’alerte (CNVA) au 10 10.

Agence d’information du Burkina

