Burkina : La gratuité du transport pour les pupilles de la nation et le 20e anniversaire du CAMC-O à la une des quotidiens

Ouagadougou, 21 nov. 2025 (AIB)- La décision rendant gratuits les bus de la SOTRACO pour les pupilles de la Nation ainsi que la célébration du 20e anniversaire du Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou (CAMC-O) alimentent les journaux burkinabè de ce vendredi.

Dans ses colonnes, L’Observateur Paalga souligne qu’il s’agit d’une nouvelle mesure en faveur des pupilles de la Nation, c’est-à-dire les orphelins mineurs des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des agents publics tombés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Selon le quotidien, les pupilles de la Nation, sur présentation de leur carte, bénéficient désormais de la gratuité complète du transport urbain sur l’ensemble du réseau SOTRACO.

« Les responsables des réseaux de bus ainsi que ceux de la Direction régionale des transports sont chargés de veiller à l’application effective de cette mesure, précise le journal » a précisé le journal de tous les burkinabè.

Dans un autre registre, Le Pays rapporte que le CAMC-O organise, les 20 et 21 novembre 2025, un colloque international à l’occasion de son 20e anniversaire dont l’objectif est de dresser le bilan des mécanismes alternatifs de règlement des litiges au Burkina Faso et d’ouvrir des perspectives visant à renforcer leur attractivité.

Pour sa part, Sidwaya indique que les échanges se tiennent sous le thème le CAMC-O, 20 ans de pratique d’arbitrage et de médiation : bilan et perspectives.

« Le représentant du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA), Seydou Ilboudo, a estimé que ce thème invite les acteurs à examiner les acquis et les insuffisances du dispositif, mais aussi à explorer de nouvelles pistes pour promouvoir et vulgariser les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) au Burkina Faso » a précisé Sidwaya.

