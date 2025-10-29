Burkina-Douane-Saisie- Cyanure-Cinkansé

Burkina : La Douane saisit 267 sacs de cyanure dissimulés sous une cargaison de riz à Cinkansé

Ouagadougou, 29 oct.2025 (AIB)- Les agents du Bureau des Douanes de Cinkansé ont intercepté le jeudi 23 octobre 2025 un convoi transportant 267 sacs de cyanure frauduleusement dissimulés sous des sacs de riz, a appris l’AIB auprès du service communication de la Direction générale de la Douane.

La cargaison, faussement présentée comme destinée à l’alimentation, contenait en réalité un produit hautement toxique, dont une manipulation imprudente pourrait entraîner de graves conséquences sur la santé humaine et l’environnement.

Selon la source, cette opération intervient après la saisie récente par la Brigade Mobile de Kaya de 200 fûts de cyanure, confirmant la persistance de trafics dangereux nécessitant une vigilance constante.

Le Directeur général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a félicité la vigilance et la détermination des agents de Cinkansé.

Il a également appelé à une mobilisation citoyenne autour de la Douane pour lutter contre des activités qui menacent la sécurité publique.

« Les trafics dangereux ne menacent pas seulement l’économie. Ils menacent la vie. Ensemble, restons vigilants, car la sécurité nationale se construit dans chaque regard attentif et chaque signalement responsable », a déclaré M. Kafando.

L’administration douanière a réaffirmé son engagement à protéger le territoire national contre toute tentative d’introduction de produits nocifs, assurant que les trafiquants seront combattus avec fermeté sur toutes les frontières du pays.

Agence d’information du Burkina