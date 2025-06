Burkina : La CNLF dénonce la livraison d’hydrocarbures subventionnés par l’État à des entreprises, au détriment des ménages

Ouagadougou, le 3 juin 2025 (AIB) – Entre 2020 et 2024, des entreprises privées ont bénéficié de plus de 33 millions de litres d’hydrocarbures subventionnés, représentant une valeur de plus de 7 milliards de FCFA, au détriment des ménages. C’est ce qu’a dénoncé mardi la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF), qui promet des mesures drastiques pour que de tels détournements ne se reproduisent plus.

« Durant la période 2020-2024, nos équipes ont constaté que 33 974 204 litres d’hydrocarbures, tous types confondus, d’une valeur de 7 710 894 851 FCFA, ont été frauduleusement servis à des entreprises qui n’y avaient pas droit », a déclaré le coordonnateur, Dr Yves Kafando.

Selon lui, certains marketeurs détournent le carburant de la SONABHY, subventionné par l’État et destiné à la consommation des populations dans les stations-service.

Il a expliqué qu’il existe deux catégories de produits à la SONABHY : les produits subventionnés, destinés aux ménages, et les produits non subventionnés, réservés aux industries.

« Les marketeurs, qui sont les seuls à avoir le monopole de l’enlèvement de ces produits, se procurent du carburant subventionné pour le revendre aux industries à des fins de profit », a précisé le coordonnateur.

« Une fois hors des locaux de la SONABHY, les marketeurs redistribuent le carburant subventionné aux magnats de l’industrie, aux opérateurs de carrières, aux entreprises du BTP et aux sociétés minières », a-t-il poursuivi.

Dr Kafando a précisé que « l’enquête a concerné un échantillon de 13 entreprises, toutes en infraction avec la législation en vigueur ».

« Ces manœuvres constituent un montage systémique qui fait perdre à l’État non seulement des devises, mais aussi les fruits de ses efforts en matière de redistribution de la croissance à travers la subvention du carburant au bénéfice des populations », a-t-il martelé.

« Des mesures drastiques sont prises pour que plus jamais, malgré un esprit perfide, aucun marketeur ne puisse s’adonner à de telles pratiques, dignes de fossoyeurs de l’économie nationale », a rassuré le coordonnateur de la CNLF, Dr Yves Kafando.

Agence d’Information du Burkina