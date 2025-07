Burkina : La CIL renforce les capacités du personnel cadre des Forces armées nationales sur la protection des données à caractère personnel

Ouagadougou, 8 juillet 2025 (AIB) – La Commission de l’informatique et des libertés (CIL) a organisé, mardi à Ouagadougou, une rencontre d’échange et de sensibilisation au profit du personnel cadre des Forces armées nationales sur leurs obligations en matière de protection des données à caractère personnel, afin de promouvoir une utilisation efficiente, saine et raisonnée de l’outil informatique au sein de l’armée.

Le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général Célestin Simporé, a salué cette initiative de formation du personnel cadre des Forces armées nationales.

« Nous sommes dans une société où les crises sont récurrentes et persistantes, et où la cyberdéfense est également très importante pour pouvoir préserver les intérêts de l’outil de défense que nous possédons », a indiqué le ministre.

Pour lui, il est essentiel de sensibiliser tous les acteurs aux avantages et aux inconvénients de l’utilisation de l’informatique, « de sorte que nous puissions en faire un usage approprié, avec une utilisation efficiente et raisonnée de l’outil informatique, afin d’éviter les dérives qu’il peut engendrer ».

« La protection des données n’est pas un luxe réglementaire, c’est une condition sine qua non de la performance opérationnelle et de la confiance stratégique. Ensemble, consolidons cette alliance, pour que notre cyberspace devienne aussi solide que notre engagement national », a déclaré la présidente de la CIL, Dr Halguièta Nassa/Trawina.

Elle a également invité les participants à des échanges fructueux, les encourageant à poser toutes leurs questions et à partager les bonnes pratiques ainsi que les défis rencontrés.

Agence d’information du Burkina