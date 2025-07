Burkina-Musique-Dédicace-Album

Burkina : La cantatrice Mariam Séguéda dédicace son premier album, intitulé « Tal Yaam »

Tenkodogo,5 juillet 2025 (AIB) -La cantatrice Mariam Séguéda natif de dourtenga a dédicacé son premier album baptisé « Tal Yaam », samedi au Bar Dancing wendkuni de tenkodogo.

Passionnée de la musique Traditionnelle depuis son enfance, Mariam Séguéda a mis sur le marché discographique son tout premier album intitulé Tal Yaam. Il est composé de de 07 titres.

Dounia rapa wan, Rogmick ramilye, Zoite taar yinbanlgue,

Sotasse taar nongue, ZAMKONDEG TENGA, Yack bague toum touma, Zaman lebgue yecbo sont les titres que la cantatrice propose au amoureux de la musique traditionnelle, une variété chantée en Yaana, mêlant style traditionnel et moderne.

L’album aborde des thématiques de solidarité, de cohésion sociale, de l’éducation de l’enfant, l’hommage aux forces combattantes et la valorisation de la culture.

Pour Mariam Séguéda, cet album vient confirmer quarante ans de musique et relate l’histoire du koulpelgo.

A travers son œuvre, Mariam Séguéda invite toutes les filles et fils du koulpelgo à s’approprier l’album et ainsi renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble pour que la paix et la sécurité revienne.

« Les organisateurs du festival 72 heures de la culture Yaana ont apprécié mes chansons et il m’ont présentée à un fils du koulpelgo communément appelé Yaana Koudougou qui a financé la production de cet album.

Je dédie la chanson Yacbgtoum touma à tous les enfants du koulpelgo pour qu’ils puissent se donner la main et s’investir pour le retour de la paix », s’est-elle exprimée.

La cérémonie de dédicace s’est tenue sous le Parrainage de Hamidou Koudougou opérateur économique résident à Ouagadougou communément appelé Yaana Koudougou. Présent pour l’occasion, il a félicité et encouragé la chanteuse, tout en la prodiguant des conseils pour mener une carrière artistique réussie.

« C’est un honneur pour moi d’être le parrain de cet évènement. J’ai soutenu beaucoup d’artistes burkinabè, mais chez nous au koulpelgo, nous avons perdu beaucoup d’artistes très talentueux qui n’ont pas eu la chance de produire un album. C’est pourquoi j’ai décidé de soutenir la maman Mariam Séguéda qui se bat pour valoriser la culture Yaana », a-t-il précisé.

Selon Harouna Koudougou promoteur du festival 72 heures de la culture Yaana « Mariam Séguéda a bercé notre enfance, avec sa belle voix, chanté les louanges des chefs du koulpelgo et animé les mariages, etc. Elle a plus de quarante ans de musique sans un seul Album. C’est pourquoi, nous avons demandé l’accompagnement des bonnes volontés pour enregistrer son Album. Il reste le tournage des clips et la promotion de l’album sur youtube, et les autres chaînes de diffusion numérique », a-t-il indiqué.

Pour assurer la promotion de son œuvre, Mariam Séguéda compte sur le soutien des médias et des personnes de bonne volonté. Elle a par ailleurs annoncé l’organisation de son concert dans les prochains jours. L’album est disponible en format USB au prix de 5 000 F CFA

Agence d’information du Burkina