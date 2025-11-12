Burkina : La brigade Laabal veut combattre l’esprit de paresse qui sommeille chez les mendiants bien portants

Ouagadougou, 12 nov. 2025 (AIB)-La brigade Laabal a lancé une croisade contre la mendicité urbaine, dans l’objectif de lutter contre la paresse qui anime certains mendiants bien portants, afin d’en faire des travailleurs utiles à eux-mêmes et à la Nation burkinabè, a appris l’AIB.

La brigade a ainsi mis au travail une dizaine de mendiants interpellés dans plusieurs artères de la ville de Ouagadougou, selon une vidéo diffusée mercredi soir par cette structure engagée dans la lutte contre l’incivisme et l’anarchie.

Ces mendiants participeront, pendant une semaine, du lever au coucher du soleil, à des travaux de pavage et au curage de caniveaux.

Pour les responsables de la brigade Laabal, la mendicité est interdite, en particulier pour les personnes valides. L’objectif de ces corvées est d’inculquer à ces dernières le goût du travail et de briser l’esprit de paresse qui sommeille en elles.

Selon la brigade, la mendicité favorise le banditisme et prive l’économie nationale de bras valides. Elle a promis d’infliger des sanctions sévères aux contrevenants.

Plus tôt dans la matinée, le Procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou I, Blaise Bazié, a adressé un avertissement solennel aux maîtres coraniques qui envoient leurs talibés mendier dans les rues.

Il a également annoncé le jugement, prévu le 19 novembre 2025, d’un maître coranique accusé d’avoir cruellement torturé un talibé-mendiant de treize ans parce que la recette du jour était jugée insuffisante.

Agence d’Information du Burkina