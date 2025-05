Burkina-Agriculture-Recherche-Foire-Semences

Burkina : La 16e foire aux semences améliorées prévue du 30 mai au 2 juin à l’INERA

Ouagadougou, 29 mai 2025 (AIB)- Le Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) a annoncé jeudi que la 16e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de la plante se tiendra à partir de demain 30 mai au 2 juin 2025 dans l’enceinte du siège de l’INERA à Gounghin.

La 16e édition de la foire aux semences de l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles du Burkina Faso (INERA) se tiendra à l’orée de la saison des pluies dans le but de promouvoir l’utilisation de variétés améliorées de la plante pour accroitre la production agricole en vue d’une souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso.

Placée sous le patronage du premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est une occasion pour les acteurs de réfléchir sur contribution des résultats de la recherche à la promotion de l’entrepreneuriat agricole pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso ».

Selon le directeur l’INERA, Drissa Sérémé, cette édition connaitra particulièrement d’autres acteurs venus des autres comme le Mali, le Niger et le Tchad pour s’inspirer de l’expérience du Burkina Faso. « Cela témoigne que ce que nous faisons dépasse les frontières de notre pays », s’est-il réjoui.

A en croire le directeur, la foire est aussi est cadre d’opportunités notamment en matière de création d’entreprises agricoles que les acteurs du monde rurale doivent saisir pour fructifier leurs affaires.

Au menu des 4 jours d’activités, des expositions-ventes de plusieurs types de semences améliorées notamment des céréales, des oléo protéagineux, le coton, les semences des ressources halieutiques et fauniques et des tubercules seront faites, a informé M. Sérémé.

Il s’agira également des échanges B2B et des panels de haut niveau sur la problématique des de l’utilisation des variétés améliorées en vue de l’amélioration de la productivité, a-t-il ajouté.

L’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles du Burkina Faso (INERA) est l’un des quatre instituts spécialisés du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). Il est chargé des études et des recherches agricoles et environnementales.

A noté que les semences améliorées produites par l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles améliorent le rendement agricole de 30 à 40 %.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata