Burkina/Koubri : Le projet « Carr’Opps » outille les jeunes à la création d’emplois

Koubri, 6 juillet 2025 (AIB)-Le projet « Carrefour des opportunités », en abrégé « Carr’Opps », a organisé les 3 et 4 juillet 2025 à Koubri un camp d’inform’action et un ideathon à l’intention des jeunes, afin de renforcer leurs capacités en matière de création d’emplois et d’insertion socio-économique.

Portée par l’ONG Tanager et mise en œuvre en collaboration avec WAKATLAB, AUXFIN BF, Bibliothèque Sans Frontière, ainsi que la Direction provinciale de la jeunesse et la délégation spéciale de la commune de Koubri, cette initiative vise à offrir des réponses innovantes aux défis liés à l’emploi des jeunes.

La cérémonie d’ouverture, présidée par le Secrétaire général de la mairie, Mahamadou Nonkouni, représentant le Président de la délégation spéciale, a salué l’engagement des partenaires et invité les acteurs locaux à s’impliquer activement dans la réussite du projet.

Pendant deux jours, les participants ont réfléchi sur les opportunités locales, les défis persistants, les modèles de gouvernance, ainsi que les mécanismes d’engagement des jeunes. L’ideathon, moment fort de l’événement, a permis aux jeunes de concevoir des solutions innovantes autour de la gestion des carrefours d’opportunités.

À l’issue de cette session intensive, les acteurs ont exprimé leur satisfaction et leur engagement à mobiliser les compétences acquises pour contribuer au développement local.

LZ/AIB-Koubri