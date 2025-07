BURKINA–ÉCONOMIE–INFORMEL–INSTALLATION–GRAND PRIX

Burkina : Installation officielle du Bureau exécutif national du CNEI-BF et lancement du Grand Prix de la formalisation

Ouagadougou, 18 juillet 2025 (AIB)-Le ministre en charge de l’Emploi, Roland Somda, a procédé vendredi, à l’installation officielle du Bureau exécutif national élu du Conseil national de l’économie informelle du Burkina Faso (CNEI-BF), couplée au lancement du Grand Prix de la formalisation. Cette initiative vise à encourager la transition du secteur informel vers le secteur formel.

La cérémonie, placée sous le signe de l’unité et de l’engagement, a connu une forte mobilisation des acteurs du secteur informel, venus des treize régions du pays.

Le ministre Roland Somda a salué la ténacité et l’implication des membres du CNEI-BF, tout en les exhortant à incarner une vision inclusive et à œuvrer pour une transformation économique durable.

« Seul, il est difficile de soulever un caillou, mais ensemble, on peut déplacer des montagnes », a déclaré le ministre, avant de souligner que le secteur informel représente environ 93,5 % des emplois au Burkina Faso. Il a ainsi réaffirmé l’engagement de son département à accompagner les acteurs vers la formalisation, afin d’assurer des emplois décents avec une couverture sociale.

Le Grand Prix de la formalisation, lancé à cette occasion, récompensera les structures et acteurs les plus engagés dans le processus de formalisation. Les lauréats bénéficieront non seulement d’une reconnaissance officielle, mais également d’un accompagnement renforcé pour structurer leurs activités.

Le président du CNEI-BF, Salif Nikièman, fraîchement installé avec son bureau composé de 41 membres nationaux, 13 présidents régionaux et 11 présidents communaux, a lancé un appel à tous les acteurs du secteur à s’unir pour bâtir un socle solide pour les générations futures.

« Nous avons tourné une ancienne page, et une nouvelle s’ouvre dans l’histoire de l’économie informelle du Burkina Faso », a-t-il affirmé.

La cérémonie a également été marquée par un vibrant hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), pour leur engagement dans la reconquête du territoire national.

Avec cette double initiative, le gouvernement burkinabè entend faire du secteur informel un véritable moteur du développement économique et social du pays.

Agence d’information du Burkina

OS/LN/AT