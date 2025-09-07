BURKINA-CULTURE-IMMERSION-VISITE

Burkina/Immersion patriotique : « Nous avons vu des jeunes très déterminés et totalement transformés », ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo

Ouagadougou, 7 septembre 2025 (AIB) – Le ministre en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a indiqué samedi 6 septembre à Kaya, dans la Région des Koulsé, lors d’une visite sur un site d’immersion patriotique, que les jeunes en formation sont totalement transformés et dynamiques.

« Nous avons vu des jeunes très déterminés, totalement transformés. On ne pourrait vraiment pas croire qu’en un mois seulement, nous puissions avoir des citoyens qui répondent véritablement à l’appel et aux attentes du Chef de l’État », a déclaré le ministre lors de sa visite sur le site d’immersion patriotique du Collège privé Sainte Thérèse d’Avila de Kaya.

Il a ajouté que le plus difficile et crucial après l’étape de la formation reste l’appropriation des valeurs et le changement de comportements.

« Ils nous ont promis qu’ils sont des patriotes déterminés, qu’ils vont impacter leur environnement et la société. Leur maître-mot est la patrie et sa défense », a confié M. Ouédraogo.

Il a également indiqué que les élèves admis au Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) auront également l’opportunité de participer à cette expérience.

Le ministre a salué la détermination des encadreurs, qui ont fait preuve de tact et de pédagogie pour atteindre des résultats « totalement satisfaisants ».

Il a en outre félicité tous les patriotes et souhaité qu’ils deviennent des relais et formateurs capables d’impacter la société, afin que le Burkina nouveau devienne une réalité et que « la marche vers la victoire soit déterminée et cadencée, pour que très bientôt le Burkina Faso retrouve la paix ».

Jeunes immergés du 1er groupement, section 2, Yasmine Rosalie Bamogo, a déclaré : « Je me suis sentie comme chez moi ». Au délà des amitiés et relations qui sont nouées, elle affirme avoir appris des valeurs comme la tolérance, l’amour, la solidarité, la parenté et l’alliance à plaisanterie comme vecteur de tolérance et de vivre-ensemble.

Selon Ismaël Parfait Doyé, également patriote du 1er groupement, ces valeurs et enseignements leur permettront de jouer leur partition dans le changement des mentalités pour faire avancer le Faso.

Débutée le 11 août 2025, l’immersion patriotique prendra fin le 9 septembre 2025.

Agence d’information du Burkina

HB/BZ