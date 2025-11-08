Burkina/Guiriko : Le Premier ministre Rimtalba Ouédraogo en mission à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 7 nov. 2025 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est arrivé vendredi dans la soirée dans la capitale économique du pays pour un séjour de travail axé sur l’inauguration et la mise en service de plusieurs infrastructures socioéconomiques.

Au cours de sa visite, le Chef du Gouvernement procédera à l’ouverture officielle du Centre régional de formation professionnelle de Bobo-Dioulasso, une infrastructure moderne destinée à renforcer les compétences techniques des jeunes dans divers métiers.

Il inaugurera également la nouvelle agence de la Banque Postale de Bobo-Dioulasso, conçue pour rapprocher les services financiers des populations et soutenir l’inclusion économique dans la région.

Le Premier ministre mettra par ailleurs en service le Centre national d’appui à la transformation artisanale du coton (CNATAC),une structure stratégique pour la valorisation locale du coton et la promotion de la filière textile burkinabè.

Il va également présider la rencontre gouvernement secteur privé et accorder des audiences des personnalités.

Ce séjour du Premier ministre dans la région du Guiriko s’inscrit dans la dynamique gouvernementale visant à stimuler le développement économique régional, à créer des emplois et à renforcer la transformation structurelle de l’économie nationale.

