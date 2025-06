Burkina-Fonds-Financement-Entreprises

Burkina : ANATRANS sauvée, au moins 1 300 emplois préservés grâce à un financement de 500 millions FCFA du fonds DUMU KAFA

Ouagadougou, 26 juin 2025 (AIB) – La société de transformation et de commercialisation de noix de cajou, ANATRANS basée à Bobo-Dioulasso, momentanément fermée en novembre 2024 par faute de partenaires, a pu rouvrir ses portes pour la campagne 2025 sauvant ainsi au moins 1 300 emplois, grâce un financement de 500 millions FCFA du fonds DUMU KAFA.

« Depuis septembre 2024, l’entreprise est détenue à 100 % par des capitaux burkinabè. Elle emploie actuellement 1 300 personnes, dont une majorité de femmes, contribuant ainsi à l’industrialisation et au développement socio-économique du pays », a indiqué la première responsable de l’entreprise ANATRANS, Nibenwon Adeline Somda.

Face à des difficultés rencontrées en novembre 2024, notamment liées au manque de partenaires, la société a sollicité l’accompagnement du fonds DUMU KAFA, a indiqué Mme Somda.

De son avis, après plusieurs échanges et visites techniques, DUMU KAFA a consenti à un financement de sa société.

« Ainsi en 2025, ANATRANS a bénéficié d’un financement de 500 millions FCFA, utilisé pour l’achat des matières premières. Grâce à ce soutien, la campagne 2025 a pu être lancée dans de bonnes conditions », s’est-elle réjouie.

Grâce à ce financement, ANATRANS ambitionne conquérir le marché national en faisant adopter la noix de cajou dans les habitudes alimentaires locales, en l’intégrant à la cuisine burkinabè.

« Un autre défi reste le développement du marché local. Aujourd’hui, la majeure partie de notre production est exportée, car la noix de cajou est encore peu consommée localement, contrairement à l’arachide. Pourtant, c’est un produit nutritif, de qualité et 100 % burkinabè », a-t-elle conclu.

ANATRANS est une entreprise de transformation de noix de cajou créée en 2008. Elle fait partie des premiers transformateurs d’anacardes au Burkina Faso et l’un des plus importants en Afrique de l’Ouest. Située à Bobo-Dioulasso, son usine a une capacité estimative de transformation de 18 000 tonnes chaque année.

Créé en février 2024 par le gouvernement burkinabè, le fonds DUMU KAFA est mis en place pour répondre aux besoins de financement des acteurs du secteur agropastoral et halieutique à travers l’octroi du crédit. A ce jour, plusieurs structures du monde rural ont déjà bénéficié d’un financement en vue de développer leurs activités.

Les financements octroyés vont de 100 mille FCFA à 500 millions FCFA avec un taux d’intérêt annuel de 5 %.

Les personnes physiques, les entreprises et coopératives, et les établissements publics et sociétés d’Etats sont éligibles à ce fonds.

Agence d’information du Burkina

DNK-zo