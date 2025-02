Burkina-FESPACO-Impressions

Burkina/FESPACO 2025 : Des cinéphiles souhaitent voir l’Etalon d’or décerné à un Burkinabè

Ouagadougou, 17 fév. 2025 (AIB) – Une partie du public burkinabè est à fond derrière leurs réalisateurs pour la conquête de l’Etalon d’Or, le plus prestigieux prix décerné au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) et dont l’ouverture est prévue dans 72 heures.

A l’approche de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), des personnes ont exprimé à l’AIB, en début février, leur souhait de voir l’Etalon d’or revenir à un cinéaste burkinabè depuis Gaston Kaboré, il y a 28 ans.Le scénariste Justin Stanislas Drabo a souhaité de nombreux prix pour les cinéastes burkinabè, avec à la clé l’Etalon d’or du Yennéga.

Il s’est réjoui pour l’heure du fait que le Burkina Faso est parvenu à organiser le FESPACO 2025, en dépit de nombreux défis humanitaires et sécuritaires.Pour le scénariste, le Burkina Faso est à une étape de l’affirmation de sa souveraineté.

De ce fait, le FESPACO représente une aubaine, pour le pays de montrer à la face du monde cette vision à travers ces films.Si malgré tous ces chantiers, on arrive à tenir ce rendez-vous des acteurs du 7e art, cela montre que le biennal est également pour nous un centre d’intérêt extraordinaire, a-t-il reconnu.

Même son de cloche du côté du cinéphile Abdoul Aziz Sawadogo qui a souhaité que le FESPACO se tienne dans la sérénité avec beaucoup de prix pour les réalisateurs burkinabè, qu’il a salués pour leur détermination à participer à la compétition.«Je leur souhaite une belle aventure pour le FESPACO et qu’ils remportent les premiers prix dans les différentes catégories en compétition», a lancé M. Sawadogo à l’endroit des cinéastes burkinabè.

Tout comme eux, ils sont nombreux les cinéphiles qui souhaitent que l’Etalon d’or revienne à un des réalisateurs burkinabèL’objectif principal dans toute compétition, pour les professionnels est de remporter le premier prix, a justifié le scénariste Hamidou Kirakoya,M. Kirakoya fonde l’espoir que la participation de ses proches à cette 29e édition du FESPACO soit couronnée de succès.

Le Burkina Faso est en compétition pour l’Etalon d’or avec deux fils, notamment à travers Dani Kouyaté et son long métrage «Katanga, la danse des scorpions» et Chloé Aïcha Boro et son oeuvre «Les invertueuses ».

Depuis l’institution de l’Étalon de Yennenga en 1972, seuls deux Burkinabè ont été sacrés, en l’occurrence Idrissa Ouédraogo avec « Tilaï » en 1995 et Gaston Kaboré avec « Buud Yam » en 1997.Lors de l’édition 2023, la réalisatrice burkinabè Apolline Traoré est passée tout près, décrochant l’Etalon d’argent avec le film « Sira »

Agence d’information du Burkina

