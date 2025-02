Burkina-Maroc-Coopération

Burkina Faso – Royaume du Maroc : le Chef de la diplomatie burkinabè et l’Ambassadeur Youssef Slaoui dressent le bilan des actions de coopération

Ouaga, 23 fév. 2025 (AIB)-Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu le jeudi 20 février dernier, l’ambassadeur du Maroc au Burkina Faso, Youssef Slaoui. Les deux hommes ont fait le bilan des actions de coopération entre les deux pays.

La visite de l’ambassadeur du Maroc au Burkina Faso, Youssef Slaoui au ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie Traoré, a permis de dresser le bilan des actions de coopération, et de fixer l’agenda 2025 en vue de dynamiser davantage l’axe Ouagadougou- Rabat.

A l’occasion, les deux personnalités ont passé en revue les actions réalisées après la commission mixte de coopération tenue en juin 2023 au Maroc, et apprécié l’état de mise en œuvre des instruments juridiques signés à cet effet.

Elles ont également engagé des discussions, en vue de l’organisation de la prochaine commission mixte de coopération en 2025, année qui marque le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et le Royaume chérifien.

Karamoko Jean Marie Traoré et l’Ambassadeur Youssef Slaoui ont aussi examiné les autres axes de coopération dont le volet défense et sécurité, la coopération académique, la coopération décentralisée, le partenariat dans le secteur de l’agriculture, de la culture, du tourisme, du sport entre autres, tout en saluant le dynamisme des échanges de délégations entre les deux pays.

« Notre programme de coopération se caractérise par sa richesse et sa densité, et ça englobe tous les domaines de coopération et de stratégies multidimensionnelles entre les deux pays », a indiqué l’ambassadeur marocain à l’issue de l’audience.

Karamoko Jean Marie Traoré a salué l’élan et la qualité de la coopération entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc.

Il a dit son engagement et celui de ses collaborateurs, à œuvrer pour la tenue effective de la commission mixte de coopération et la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Agence d’information du Burkina

Source : DCRP/MAECR-BE