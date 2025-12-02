Burkina-Maroc-Coopération-Formation

Burkina Faso-Royaume du Maroc : De belles perspectives de coopération dans les domaines de l’enseignement et de la formation

Ouaga, 2 déc. 2025 (AIB) –

Présent dans la capitale marocaine pour prendre part à une conférence dédiée aux victimes du terrorisme, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie Traoré, a échangé ce lundi 1er décembre, avec le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation du Royaume du Maroc Dr Azzedine EL Midaoui.

Le renforcement de la collaboration entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc dans les domaines de la formation et de l’enseignement supérieur était au centre des échanges entre les deux hommes.

« Avec le Maroc, nous avons l’une des plus belles coopérations en matière de formation et d’enseignement supérieur à travers des bourses d’étude, et il est nécessaire d’envisager d’autres initiatives, notamment en termes d’échanges universitaires et des immersions réciproques dans les centres d’enseignement supérieur burkinabè et marocains, au profit des étudiants des deux pays », indique le Chef de la diplomatie burkinabè.

Une vision partagée par le ministre en charge de l’enseignement supérieur marocain, qui dit être motivé à rencontrer son homologue burkinabè dans les brefs délais, afin de concrétiser cette volonté de donner plus de contenu à la coopération entre les deux pays en matière de formation et d’enseignement supérieur.

Les deux ministres ont également partagé la nécessité de mettre en place un comité mixte, c’est-à-dire une plateforme bilatérale, à travers laquelle les universitaires burkinabè et marocains, pourront se retrouver régulièrement pour passer en revue la coopération dans ce secteur, et envisager les perspectives pour la renforcer, tout en prenant en compte certains volets tels que l’environnement et la lutte contre le changement climatique.

A l’occasion de cette rencontre, Karamoko Jean Marie Traoré a traduit la gratitude des autorités burkinabè au Royaume du Maroc, pour l’octroi, au titre de l’année académique 2025-2026, de 220 bourses dont 20 réservées aux enfants des Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu’à ceux des Volontaires pour la Défense de la Patrie tombés sur le champ d’honneur.

Il a aussi salué la vision et l’engagement du Roi Mohammed VI pour l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique et pour le développement de la coopération Sud-Sud.

Agence d’information du Burkina

en collaboration avec le DCRP/MAECR-BE