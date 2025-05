Burkina Faso – République de Türkiye : deux Accords signés pour renforcer davantage la coopération

(Ouagadougou, le 15 mai 2025)

Le Ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a reçu dans la soirée du 14 mai, le Vice-ministre des Affaires étrangères de la Türkiye, le Professeur Burhanettin DURAN.

Tout d’abord, les deux hommes ont longuement passé en revue la coopération entre le Burkina Faso et la République de Türkiye, une coopération dynamique dans plusieurs domaines à commencer par la défense sécurité, la Türkiye ayant permis au Burkina Faso de changer de paradigme dans la lutte contre le terrorisme à travers un accompagnement technique et technologique.

Les autres domaines de coopération concernent les secteurs du développement, de l’économie, du transport, des échanges commerciaux entre autres, et présentent également des résultats tangibles à la satisfaction des deux pays.

À l’issue de l’audience, les deux ministres ont procédé à la signature de deux Accords pour approfondir les relations bilatérales entre le Burkina Faso et la République de Türkiye.

Le premier est un Mémorandum d’entente sur l’établissement d’un mécanisme de consultations politiques entre le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur du Burkina Faso et le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Türkiye.

Quant au second, il s’agit d’un Protocole d’accord de coopération entre le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur du Burkina Faso et le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Türkiye en matière de protocole.

Après l’acte de signature, SEM Burhanettin DURAN a d’abord exprimé l’amitié des premières autorités turques à l’endroit du peuple burkinabè, avant de souligner que sa visite « donne l’occasion d’élever les relations entre les deux pays à un autre niveau ».

Dans cette dynamique, la Türkiye et le Burkina Faso envisagent d’élargir encore leur champ de coopération à travers un partenariat multidimensionnel.

« Nous avons discuté de notre coopération dans le domaine de l’industrie, de la défense et de la sécurité, mais nous avons aussi décidé d’approfondir nos relations dans le domaine de la culture, de l’agriculture, et de l’industrialisation », a précisé le Vice-ministre turc.

Le ministre en charge des Affaires étrangères burkinabè, a indiqué que la signature des Accords donne un espace de dialogue entre les deux ministères en charge des Affaires étrangères.

« La Türkiye, fait partie des partenaires stratégiques du Burkina Faso. Elle était là au moment où le pays souffrait du confinement politique économique et financier. Elle a été présente au moment où le pays souffrait du manque de partenariat stratégique pour acquérir de la logistique, c’est un témoignage d’amitié et de fraternité », a déclaré SEM Karamoko Jean Marie TRAORE.

Le ministre a renchéri ses propos en affirmant que « notre quête de la paix ne pourra être évoquée demain, en faisant abstraction du rôle majeur joué par les partenaires stratégiques tels que la Türkiye. »

Le Chef de la diplomatie burkinabè a par ailleurs salué ce partenariat fondé sur le respect mutuel et qui tient compte de la vision du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE et des aspirations profondes du peuple burkinabè.

« Nos relations avec la Türkiye sont construites sur la base de cette orientation. Tout ce que nous avons réalisé dans notre parcours, accorde une place de choix aux besoins prioritaires du Burkina Faso. » s’est t-il félicité.

« C’est une relation qui procure satisfaction mais qui est encore en deçà de tout le potentiel qu’elle comporte en terme d’exploitation des axes stratégiques » a fait remarquer SEM Karamoko Jean Marie TRAORE.

Après la signature de ces deux Accords, les deux ministres burkinabè et turc se sont engagés à renforcer la concertation, et à travailler à developper encore plus cette coopération exemplaire, et lui donner plus de contenu.

Avant cette séance d’échanges et de signature d’Accords, le Vice-ministre des Affaires étrangères turc a été reçu par le Premier ministre burkinabè, pour discuter également du renforcement de l’axe Ouagadougou-Ankara.

DCRP/MAECR-BE

Agence d’Information du Burkina