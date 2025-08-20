𝐁𝐔𝐑𝐊𝐈𝐍𝐀-𝐑𝐄𝐅𝐎𝐍𝐃𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍-𝐈𝐌𝐌𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍-𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐎𝐓𝐈𝐐𝐔𝐄-𝐒𝐘𝐍𝐓𝐇𝐄𝐒𝐄

Burkina Faso : l’immersion patriotique, une école de discipline et de la citoyenneté (synthèse)

‎Ouagadougou, 20 août 2025 (AIB)- L’immersion patriotique obligatoire instituée par les autorités burkinabè se veut un cadre de formation citoyenne au patriotisme, au civisme et aux autres valeurs endogènes. Voici quelques éléments de synthèse pour mieux comprendre cette mesure utile à la politique de refondation nationale enclenchée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE . ‎

‎𝐐𝐮’ 𝐞𝐬𝐭-𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥’𝐢𝐦𝐦𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 ?

‎Instaurée par décret présidentiel le 24 juin 2025, l’immersion patriotique consiste en un séjour encadré de 30 jours où les jeunes reçoivent une formation civique, disciplinaire, physique et patriotique. Selon le ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle, Dr Boubacar Savadogo, « l’immersion n’est ni une punition, ni un envoi des jeunes au front, mais une école de discipline et de civisme ». Le gouvernement précise que l’immersion patriotique ne remplace pas le Service national patriotique (SNP). Celui-ci demeure plus long, plus exigeant et parfois lié à des missions opérationnelles.

‎𝐐𝐮𝐞𝐥𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧𝐞́𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥’𝐢𝐦𝐦𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 ?‎

Près de 62 500 nouveaux bacheliers sur l’ensemble du territoire burkinabè sont concernés cette année par l’immersion patriotique. Mais progressivement la mesure va s’étendre aux élèves admis aux examens du BEPC, du CAP et du BEP. Sans l’attestation délivrée à la fin de la formation, il n’est pas possible de s’inscrire en classe supérieure, précise un communiqué du ministère de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Notons que les femmes enceintes et celles avec des enfants de moins de 2 ans, sont ajournées. Les travailleurs ne sont pas concernés.

‎𝐐𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐚𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐞𝐮𝐱 𝐪𝐮𝐢 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐞𝐫 ?

‎Selon l’article 8 du décret, toute personne qui ne répond pas à une convocation pour l’immersion patriotique s’expose aux travaux d’intérêt général tels que prévus par le code pénal sans préjudice de l’accomplissement de l’immersion patriotique à la prochaine session.

‎𝐋’𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 𝐝𝐮 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐅𝐚𝐬𝐨 𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐈𝐛𝐫𝐚𝐡𝐢𝐦 𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐄

‎Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a lancé officiellement le 13 août 2025 l’immersion patriotique obligatoire. Dans son message diffusé dans tous les centres d’immersion, il a appelé les jeunes à être des citoyens patriotes, intègres et solidaires, à connaître l’histoire et les sacrifices du Burkina Faso, et à se préparer face aux défis actuels, notamment sécuritaires. Enfin, il les a exhortés à cultiver le patriotisme et à rester fidèles à la Nation.

‎𝐋𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐦𝐦𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓

‎L’immersion patriotique obligatoire offre aux nouveaux bacheliers une formation en civisme, en histoire nationale et en discipline collective. Elle combine rigueur, ponctualité et esprit d’équipe avec des activités pratiques comme la salubrité, le reboisement, l’agriculture et les chants patriotiques. Le programme intègre aussi des notions de sécurité, de résilience, ainsi que la promotion des langues nationales et de la solidarité. En un mot, c’est une école de citoyenneté destinée à former des jeunes responsables et engagés.

