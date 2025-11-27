Burkina Faso : Le contrat à durée déterminée désormais limité à deux renouvellements

Ouagadougou, 27 nov. 2025 (AIB) – Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a indiqué jeudi à Ouagadougou, que le contrat à durée déterminée (CDD) est désormais limité à deux renouvellements conformément au projet de Code du travail adopté ce jour en Conseil des ministres.

Selon le ministre, la limitation du renouvellement et de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée avec le même travailleur vise à éviter les abus ainsi que la forte précarisation des emplois constatés dans le recours au contrat de travail à durée déterminée.

Agence d’information du Burkina