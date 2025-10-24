Burkina-Agriculture-Initiative-Présidentielle-Tournée

Burkina / Entrepreneurs agricoles : Le Bureau des grands projets se réjouit des résultats engrangés à mi-parcours

Ouagadougou, 23 oct. 2025 (AIB)-Le coordonnateur technique du Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), Inoussa Ouédraogo, a exprimé, jeudi, au cours d’une tournée dans la région du Djôrô, sa satisfaction quant aux résultats enregistrés à mi-parcours par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) agricoles dans la production du niébé, du riz et du gombo.

Après avoir visité les sites de production des jeunes agriculteurs dans les régions du Nando et du Guiriko, notamment dans les communes de Pouni, Boni et Koumbia, la délégation du BN-GPB s’est rendue dans la région du Djôrô pour encourager les incubés formés par l’État aux techniques culturales à Banogo et à Matroukou.

Le coordonnateur technique Inoussa Ouédraogo et son équipe ont également visité les sites de Gbolo et de Ouessa, situés respectivement dans les communes de Gaoua et de Dissin, où ils ont constaté avec satisfaction les progrès réalisés par les jeunes VDP agricoles dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A).

« Depuis quelques jours, nous parcourons plusieurs régions. Nous avons déjà visité des communes du Guiriko et du Djôrô pour apprécier le travail des jeunes. Nous sommes satisfaits des résultats obtenus, malgré l’installation précoce des pluies dans certaines localités comme Gaoua », a déclaré M. Ouédraogo.

Il a précisé que les jeunes, de retour de formation à la mi-juin, ont dû s’adapter à une campagne agricole déjà bien avancée, ce qui ne leur a pas permis d’aménager totalement leurs sites ni de bien ameublir le sol.

À Ouessa, les jeunes ont tout de même réussi à produire du niébé et du gombo, démontrant ainsi leur engagement et leur adhésion à l’initiative présidentielle chère au capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso.

« Nous disposons de zones très propices à la production rizicole, notamment dans le bas-fond de Bodigui. Si ces jeunes VDP agricoles démarrent plus tôt la prochaine campagne, ils pourront réaliser de très bonnes récoltes », a ajouté le coordonnateur du BN-GPB.

Le chef de zone d’appui technique à l’agriculture (ZATA) de Ouessa, Abdoulaye Tiendrébéogo, a indiqué que ses collègues VDP agriculteurs sont arrivés sur les sites à la troisième décade du mois de juillet 2025.

« Depuis l’annonce de cette initiative présidentielle, nous étions dans l’attente de la venue de ces jeunes qui viendraient renforcer l’agriculture burkinabè », a-t-il confié.

Pour sa part, Natacha Somé, VDP agricole dans la commune de Ouessa, s’est dite fière de participer à cette initiative nationale.

« Grâce à la formation reçue, nous allons contribuer à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire et aider nos parents en leur transmettant les techniques culturales apprises », a-t-elle affirmé.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

NO/ata