Burkina/Engagement patriotique : Des militaires et des femmes de la brigade verte assainissent le camp Sangoulé Lamizana

Ouagadougou, 24 juin 2025 (AIB)-Les militaires du camp général Aboubacar Sangoulé Lamizana, accompagnés des femmes de la brigade verte de la commune de Ouagadougou, ont assaini mardi leur cadre de vie et de travail, à travers une journée de salubrité.

Le camp a été débarrassé des ordures et des mauvaises herbes lors d’une séance de désherbage, de balayage et de curage des caniveaux, le 25 juin 2025.

Selon le chef d’état-major de l’armée de terre, le colonel Hamed Hermann Rouamba, cette activité s’inscrit dans le cadre des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, et vise à renforcer le lien Armée-Nation.

Pour le colonel Rouamba, la journée de salubrité a mobilisé environ mille personnes, notamment les femmes de la brigade verte. Il a salué leur forte mobilisation, indiquant que cet accompagnement illustre l’engagement de la commune à soutenir l’armée.

« L’armée tire une grande force de ces gestes de soutien et de fraternité avec les populations civiles », a-t-il précisé.

À l’en croire, la journée de salubrité, en contribuant à assainir le cadre de vie, permet aux soldats de mieux se concentrer sur leur mission première : la défense du territoire et la protection des populations.

Vu la portée de cette collaboration, le chef d’état-major a souhaité que l’initiative soit institutionnalisée dans tous les camps et garnisons.

« Ces travaux incarnent l’esprit des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne et interpellent chacun, civil comme militaire, sur sa part de responsabilité dans la reconstruction de notre Nation », a laissé entendre le colonel Rouamba.

Le responsable du service collecte et tri des ordures à la direction de la salubrité publique et de l’assainissement de la commune de Ouagadougou, Adama Siénou, a affirmé que l’opération de salubrité témoigne de la cohésion entre la population et son armée.

Il a par ailleurs salué l’esprit de cette synergie d’action qui permet aux populations de se rapprocher davantage de l’armée.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata