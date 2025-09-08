Burkina-éducation-solidarité : Ladies Stand Up récolte 3 millions FCFA pour la scolarisation de 200 filles vulnérables

Bobo-Dioulasso, 7 septembre 2025 (AIB) – L’association Ladies Stand Up a organisé, samedi 6 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso, la deuxième édition de sa soirée caritative placée sous le thème « Un cahier, un destin : solidaires pour elles, pour la scolarisation de 200 petites filles orphelines et enfants vulnérables ». L’événement a permis de lever environ trois millions de francs CFA, destinés à financer la rentrée scolaire de ces enfants.

Créée officiellement en 2018 à Bobo-Dioulasso, l’association Ladies Stand Up œuvre à l’émancipation de la femme. À travers cette initiative, elle entend contribuer à réduire les obstacles qui compromettent la scolarisation des filles issues de familles vulnérables.

Représentant le gouverneur de la région du Guiriko, M. Yoma Étienne Bako a salué une initiative « noble pour tout le pays ». Selon lui, « une association qui vise à scolariser 200 filles orphelines, c’est un acte de solidarité qui cadre avec la vision des plus hautes autorités. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et certaines familles ne savent toujours pas dans quelles conditions leurs enfants pourront aller à l’école. Parmi eux, des orphelins sans aucun soutien. Cette action apporte un réel espoir ».

Pour la présidente de l’association, Mme Guebré/Ouédraogo Syntiche, cette soirée constitue une réussite. « Le gala avait pour objectif de lever des fonds pour la scolarisation de 200 petites filles orphelines et enfants vulnérables. Nous sommes assez satisfaits, car nous avons récolté environ trois millions de francs CFA. Avec cette somme, nous pourrons peut-être aider plus de 200 filles », a-t-elle indiqué.

Mme Guebré a également rappelé la vision qui guide Ladies Stand Up. « Nous croyons aux potentiels et au leadership de la femme et nous savons que lorsqu’une fille est éduquée, c’est une arme qu’elle a entre les mains », a-t-elle ajouté, reprenant le célèbre adage selon lequel « éduquer une fille, c’est éduquer une nation ».

À travers cette action, l’association Ladies Stand Up réaffirme son engagement à soutenir l’éducation des filles vulnérables, convaincue que l’instruction demeure l’un des leviers essentiels pour bâtir une société plus équitable et solidaire.

