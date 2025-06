BURKINA-KADIOGO-EDUCATION- CELEBRATION-CINQUANTENAIRE-

Burkina/Education : L’école primaire publique Sambin barrage fête ses 50 ans d’existence

Ouagadougou, 30 juin 2025 (AIB)-La chargée de mission du ministère en charge de l’Enseignement primaire, Marie Félicité Borgho/Sawadogo, représentant le ministre, a présidé samedi, la cérémonie de célébration du cinquantenaire de l’école primaire publique Sambin barrage sous le thème : « 50 ans d’éveil de conscience, de formation pour le développement du Burkina Faso : Contribution des anciens élèves de l’école primaire publique Sambin barrage ».

« La célébration du cinquantenaire est une occasion de faire le bilan des acquis engrangés, d’élaborer des perspectives pour plus de résilience et d’innovations au sein de l’école », a indiqué la chargée de mission du ministère en charge de l’Enseignement primaire, Marie Félicité Borgho/Sawadogo.

Selon elle, des cadres sont sortis de cette école publique et leur apport doit être un acquis pour accompagner l’Etat central et les services décentralisés dans la gestion de son patrimoine.

Mme Borgho, s’exprimait samedi, lors de la célébration du cinquantenaire de l’école primaire publique Sambin barrage, située dans l’arrondissement n°4 de la ville de Ouagadougou.

Elle a par ailleurs affirmé que le choix du thème de la célébration du Jubilé interpelle le monde éducatif à s’engager pour un avenir radieux de la jeune génération.

« Dans la lutte pour la souveraineté, chacun doit apporter sa pierre pour la construction de l’Etat. Les associations œuvrant dans le domaine de l’éducation sont aussi appelées à faire de l’accompagnement de l’école, leurs préoccupations », a-t-elle dit.

La chargée de mission, a rendu un hommage mérité aux anciens maîtres de l’établissement et a félicité les enseignants pour le taux de succès aux examens de la session de 2025.

« La résilience de l’institution passe par votre engagement à relever les défis au quotidien », a-t-elle ajouté.

Le parrain de la cérémonie, le directeur général adjoint des douanes, Joseph Ouédraogo, a souligné que les résultats qui ont été présentés sont satisfaisants,.

« L’avenir passe forcément par ce que vous menez pour outiller les enfants, alors que de nos jours, nous observons chez nos élèves des comportements et attitudes dégradants », a ajouté M. Ouédraogo.

Il a salué l’accompagnement des parents qui, grâce à leurs efforts, ont produit des résultats encourageants.

« C’est un investissement à long terme que vous faites et je vous exhorte à continuer sur cette lancée pour le bonheur de nos enfants et le développement socio-économique de notre pays », a-t-il poursuivi.

Le parrain a salué les forces combattantes qui luttent avec acharnement pour la libération totale du Burkina.

La représentante des 3 écoles, la directrice de l’école A, Françoise Sawadogo/Nikiema, a expliqué que la réfection de l’école Sambin barrage qui était souhaitée a été une réalité grâce aux anciens élèves.

Elle a exhorté que les deux autres écoles soient réfectionnées et a remercié les anciens élèves pour leurs soutiens multiformes.

Des doléances, la directrice de l’école A, a demandé la construction d’une maisonnette pour le gardien, d’une cuisine pour la cantine scolaire, d’un collège d’enseignement général ou professionnel.

« Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie et ceux qui ont fait le déplacement pour rehausser l’éclat de cette célébration », a-t-elle précisé.

Cette cérémonie de célébration a été ponctuée par une remise de kits scolaires et de vélos aux meilleurs élèves des trois écoles, des attestations de reconnaissance aux anciens maîtres et une plantation d’arbres dans la cour de l’école.

En marge de la cérémonie, un tournoi inter-établissement a vu le sacre de l’équipe de l’école Sambin barrage « B » face à celle de « A ».

L’équipe victorieuse a reçu un lot de maillots, un ballon et la somme de 30 000 F CFA et l’équipe perdante, a reçu un jeu de maillots, un ballon et la somme de 15 000 FCFA. Les autres équipes ont toutes reçu chacune la somme de 5000 FCFA.

Créée en 1970 avec 3 salles de classes, l’école primaire publique Sambin barrage compte actuellement 18 classes avec un effectif de 878 élèves et 24 enseignants.

Agence d’information du Burkina

HB/no/ar