Burkina-Formation-Immobilier

Burkina: des acteurs outillés pour sécuriser le foncier

Ouagadougou, 12 juillet 2025 (AIB)- La deuxième session de la formation intensive intitulée « Devenez expert immobilier, foncier et cadastral » a pris fin ce samedi à Ouagadougou, après un mois d’ apprentissages, d’échanges et de partages d’expériences avec des experts chevronnés du secteur.

Organisée par un cadre de professionnels du domaine, la formation a permis aux participants d’acquérir des compétences solides sur plusieurs modules clés.

Ce sont notamment le cadre juridique et institutionnel du foncier au Burkina Faso, la création et l’agrément d’une agence immobilière, le droit de l’urbanisme et de la construction, la fiscalité foncière et immobilière, la gestion foncière, la sécurisation foncière en milieu rural, la copropriété, le droit au logement, ainsi que la publicité foncière.

Les organisateurs ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges et à l’engagement des participants tout au long de la session.

Ils ont également salué les contributions des experts intervenants, qui ont permis d’ancrer les savoirs dans la pratique et de préparer les futurs acteurs du foncier et de l’immobilier à relever les défis du secteur.

Des tournées d’informations et de nouvelles sessions sont envisagées dans d’autres localités pour élargir l’impact de cette initiative de renforcement de capacités.

Agence d’information du Burkina