Burkina/Culture : Un atelier pour vulgariser la nouvelle loi portant statut de l’artiste pour plus d’efficacité

Ouagadougou, 10 juin 2025 (AIB)-Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), Gilbert Pingdwindé Ouédraogo, a ouvert mardi, l’atelier de vulgarisation de la loi 04-2025, portant statut de l’artiste au Burkina Faso, pour recueillir les attentes des acteurs pour l’élaboration des textes d’application.

« Les acteurs ont été invités à apporter leurs contributions pour l’avènement d’un instrument juridique plus robuste qui offre les garanties de l’effectivité d’une protection juridique, sociale et fiscale à l’artiste et aux collaborateurs artistiques, tout en facilitant l’essor de la culture et des arts burkinabè », a déclaré le ministre Gilbert Pingdwindé Ouédraogo dans son discours d’ouverture.

Selon lui, pour une mise en œuvre efficace de la nouvelle loi, il faut d’abord établir un cadre réglementaire clair et précis, avec l’élaboration rapide des décrets d’application nécessaires.

A cela s’ajoute la sensibilisation et la formation des acteurs du secteur que sont les artistes, les collaborateurs artistiques et/ou les professionnels de la culture pour qu’ils comprennent leurs droits et obligations, a poursuivi le ministre.

Et enfin, il faut mobiliser les ressources nécessaires pour accompagner les artistes et les opérateurs culturels dans cette nouvelle ère.

Le chef du département ministériel a saisi l’occasion pour inviter tous les participants à adopter une démarche participative en travaillant à l’unisson pour améliorer les conditions de vie des artistes.

Pour le directeur général de la Culture et des arts, Moctar Sanfo, il s’agit d’échanger avec les parties prenantes à l’effet de partager le contenu de la loi et surtout recueillir davantage de contributions pour rattraper les insuffisances de ladite loi dans les actes d’application qui seront adoptés incessamment.

L’élargissement du champ d’application et l’insertion de la question de fiscalité pour tenir compte de la sécurité sociale de l’artiste sont entre autres les innovations apportées dans la présente loi.

L’adoption et la promulgation de cette nouvelle loi viennent corriger les insuffisances du décret de 2013 portant statut de l’artiste et les deux arrêtés pris en 2018 relatifs à la Commission nationale des arts et à l’opérationnalisation de la carte professionnelle d’artiste.

Agence d’information du Burkina

BBP/YOS/NO