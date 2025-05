Burkina- Conférence-Recherches-formation-Islamiques

Burkina/Cohésion sociale : La justice sociale au cœur d’une conférence organisée par le CERFI

Ouagadougou, 18 mai 2025 (AIB) – Le Cercle d’études, de recherches et de formations islamiques (CERFI), a organisé samedi, la 3e édition de la conférence régionale du centre pour promouvoir la justice sociale et le vivre ensemble entre les communautés.

« Cette rencontre vise à promouvoir les valeurs de justice, de pardon, de paix et d’unité, indispensables au vivre-ensemble et au bien-être collectif », a indiqué le président du CERFI, Dr Hamidou Yaméogo.

Placée sous le thème : « La justice sociale, gage de paix et de cohésion sociale », cette conférence de l’année 2025 est ouverte à une plus grande diversité de participants.

« Pour la première fois, la conférence rassemble l’ensemble de la communauté, y compris des frères de la Tidjiania, des musulmans et non-musulmans », a –t-il souligné.

Le conférencier principal l’imam Tiogo Tiemtoré, a souligné qu’au cour de la rencontre, l’accent sera mis sur l’interconnexion entre justice sociale, paix et cohésion, en s’appuyant non seulement sur les références islamiques, mais aussi sur les réalités socioculturelles et les lois qui encadrent la vie en société.

Selon le représentant du parrain, Aboubacar Nacanabo, cette conférence est la bienvenue car explique-t-il, c’est « le non-respect de principes fondamentaux qui entraîne souvent des déséquilibres sociaux, fragilisant la cohésion sociale ».

La présente édition est parrainée par le Secrétaire permanent du Conseil national de secours d’urgence et réhabilitation (CONASUR), Soumaila Zorom.

Les conférences régionales 2025 du CERFI se dérouleront dans tous les chefs-lieux de régions du pays.

Agence d’Information du Burkina

MZ / YOS/ata