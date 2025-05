Burkina–Chine : des responsables de médias formés, une coopération renforcée

PÉKIN, 29 mai 2025 (AIB) – Le séminaire international sur les médias, ouvert le 8 mai à Pékin, s’est achevé le 28 mai en présence de plusieurs personnalités chinoises et burkinabè, dont l’inspecteur Chang Jin, du Département de la coopération internationale de l’Administration nationale de la radio et de la télévision, le directeur général adjoint de la China Broadcasting International Economic and Technical Cooperation (CBIC), He Dongbo, ainsi que l’ambassadeur du Burkina Faso en Chine, Daouda Bitié.

Durant plus de vingt jours, les 22 participants issus de médias publics et privés ont bénéficié de communications portant entre autres sur la création de contenus vidéo, l’intelligence artificielle, les opportunités offertes par les nouveaux médias, ainsi que leur monétisation.

Ils ont également effectué des visites de terrain à Pékin, Jinan et Qingdao, au sein d’entreprises technologiques, de structures médiatiques, d’un centre émetteur et de plusieurs universités.

Lors de la cérémonie de clôture, l’inspecteur Chang Jin a exprimé l’espoir que les participants aient mieux compris les politiques et les pratiques des médias chinois à travers ces immersions.

Un certificat de participation a été remis à chacun des participants.

Les autorités chinoises ont réaffirmé leur ambition de parvenir à une modernisation complète du pays à l’horizon 2055, en mettant en avant les progrès accomplis dans les domaines spatial, aéronautique, informatique et agricole. L’innovation, l’harmonie entre modernité et culture, ainsi que la priorité accordée à l’humain constituent, selon elles, les piliers de ce développement.

« Les médias jouent un rôle essentiel. Notre administration reste fidèle aux principes de loyauté, de coopération et de bénéfice mutuel. Nous espérons continuer à apprendre de nos partenaires », a déclaré M. Chang.

L’ambassadeur Daouda Bitié a, pour sa part, salué la qualité des relations sino-burkinabè, et invité les participants à mettre en œuvre les compétences acquises pour contribuer à la reconquête du territoire national.

Agence d’Information du Burkina

