Burkina/Caisse d’assurance maladie des armées : Le ministre Simporé invite les responsables à servir avec dévouement et intégrité

Ouagadougou, 13 fév. 2025 (AIB) – Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général Célestin Simporé, a appelé jeudi les responsables de la Caisse d’assurance maladie des armées (CAMA) à servir avec dévouement et intégrité à travers une bonne gouvernance, pour le bien-être des militaires et de leurs familles.

« Chers responsables de la CAMA, vous avez aujourd’hui une mission noble mais aussi exigeante. Vous portez l’espoir de milliers de familles. Soyez à la hauteur de cette responsabilité en servant avec dévouement, compétence et intégrité », a déclaré le ministre en charge de la Défense, le général de brigade Célestin Simporé.

Le ministre s’exprimait jeudi 13 février 2025 à Ouagadougou, lors du lancement de la Caisse d’assurance maladie des armées.

Le général Célestin Simporé, qui a présidé la cérémonie, a formulé des directives à l’endroit des responsables de la structure.

Pour lui, ces derniers doivent faire preuve d’excellence et de rigueur dans la gestion de cette institution dédiée aux Forces de défense et de sécurité (FDS).

Selon le ministre, les attentes des militaires et de leurs familles sont grandes quant à la mise en œuvre de la CAMA.

À cet effet, il a invité les responsables à développer des services inclusifs et accessibles à tous les membres des forces armées, quels que soient leurs grades ou leurs positions géographiques.

« La CAMA doit être un modèle de justice et d’équité dans le système de santé », a-t-il souhaité.

Le général Simporé les a également exhortés à travailler en toute transparence avec les partenaires et les ministères de tutelle, notamment le ministère en charge de la Défense et celui des Finances, afin de faire de cette initiative une référence en matière de prise en charge sanitaire au Burkina Faso.

Il a aussi encouragé l’ensemble des personnels des forces armées nationales à faire enrôler leurs familles pour bénéficier des prestations de la CAMA.

« Je vous invite à lui faire confiance, à l’utiliser pleinement et à contribuer à son succès. Le lancement de la CAMA est notre manière d’honorer et de protéger ceux qui se sacrifient pour notre sécurité », a souligné le ministre.

Selon lui, la création de la CAMA répond à un besoin fondamental : offrir aux militaires et à leurs familles un accès fiable et équitable aux soins de santé au Burkina Faso.

Le directeur général de la Caisse d’assurance maladie des armées, le colonel Saïdou Yonaba, a quant à lui invité les forces armées nationales à s’approprier l’initiative en la considérant comme un outil au service de leur santé et de leur bien-être.

« Ensemble, nous pouvons faire de cet établissement de prévoyance sociale un modèle de référence, non seulement pour notre pays, mais également pour la sous-région », a-t-il affirmé.

Il faut noter que pour rendre opérationnelle la CAMA, le gouvernement a adopté, le 18 octobre 2023, un taux d’appel à cotisation de 5,5 % de la solde indiciaire, dont 2,5 % à la charge du militaire et 3 % à la charge de l’État.

Par ailleurs, pour assurer un démarrage effectif de la CAMA, un compte de réserve de 2 milliards de francs CFA a été constitué, conformément à une disposition légale en vigueur, ainsi qu’un compte de démarrage de 1 milliard 520 millions de francs CFA.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata