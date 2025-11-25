BURKINA-AGRICULTURE-RIZICULTURE-VISITE-COMMENTEE-CHAMPS

Burkina/Banzon : Les producteurs évaluent 11 nouvelles variétés de riz lors d’une dégustation

Ouagadougou, 25 nov. 2025 (AIB)-En marge d’une visite guidée des parcelles de démonstration, le samedi 15 novembre 2025 à Banzon, où sont cultivées 11 nouvelles variétés de riz aux côtés de deux variétés couramment utilisées à Banzon, les producteurs ont pris part à une séance de dégustation destinée à comparer leurs qualités culinaires.

Les différents riz, cuits dans les mêmes conditions, ont été évalués selon des critères tels que l’arôme, la texture, la couleur, le temps de cuisson et la saveur.

Munis de fiches, les producteurs ont consigné leurs appréciations. Certains ont marqué leur préférence pour des variétés parfumées et à grains longs, tandis que d’autres ont opté pour un riz plus tendre ou légèrement collant, jugé plus adapté aux préparations traditionnelles.

Cette étape constitue un moment clé du processus de sélection.

Les résultats de la dégustation seront analysés afin d’identifier les variétés les plus prometteuses à recommander pour les prochaines campagnes rizicoles.

Agence d’information du Burkina

HB/BZ