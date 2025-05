Burkina-ALT-Projet-Loi-Renvoi

Burkina/ALT : Les députés renvoient deux projets de loi devant la Commission des affaires générales

Ouagadougou, 24 mai 2025 (AIB) – Les députés de l’Assemblée législative de Transition (ALT) du Burkina Faso ont voté, samedi, à l’unanimité, le renvoi des projets de loi portant organisation judiciaire et code de procédure pénale devant la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains.

Réunis initialement pour l’adoption desdits projets, les parlementaires ont, sur proposition de leur président, accepté de renvoyer ces textes pour un nouvel examen approfondi par la commission compétente.

Selon le président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma, ce renvoi est motivé par le nombre important d’amendements issus des échanges entre le gouvernement et la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, d’une part, et par le souci de préserver la cohérence des deux textes, d’autre part.

Conformément à la réglementation en vigueur, en cas de renvoi à la commission de l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi, la Conférence des présidents fixe, en accord avec ladite commission, la date à laquelle le texte sera à nouveau soumis à l’Assemblée législative de Transition.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata