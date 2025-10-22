BURKINA-INITIATIVE-AGRICOLE-PRÉSIDENTIELLE

Burkina/Agriculture : 15 ha de niébé produits par les VDP agricoles à Pouni et à Koumbia

Bobo-Dioulasso, 21 octobre 2025 (AIB)-Le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB) a débuté, mardi, une tournée pour s’imprégner du rendement des champs cultivés par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) agricoles. Au total, 15 hectares de niébé ont été produits dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A), dont 12 hectares à Pouni (Nando) et 3 hectares à Koumbia (Guiriko).

« Cette tournée du Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB) s’inscrit dans la continuité de nos sorties de terrain visant à faire le point de la mise en œuvre de l’IP-P3A. L’initiative concerne les 2000 jeunes formés par l’État et installés dans 80 communes du pays », a affirmé le coordonnateur technique de l’IP-P3A, Inoussa Ouédraogo.

Selon lui, la première journée de la tournée a porté sur les sites des communes de Pouni et de Koumbia, où 12 ha et 3 ha de niébé ont été respectivement produits par les jeunes agriculteurs.

M. Ouédraogo, qui s’exprimait mardi à l’issue de la visite dans la région du Guiriko, a également indiqué que les incubés ont cultivé 1,5 ha de riz et 1,5 ha de maïs sur leur champ communautaire dans la commune de Boni.

Il a toutefois déploré un problème de stress hydrique sur le site de Boni et a annoncé l’acquisition prochaine d’une motopompe pour permettre l’irrigation du champ.

« Nous sommes en train d’échanger avec les jeunes et les autorités locales pour organiser la récolte et mieux préparer la prochaine campagne agricole », a-t-il ajouté.

Inoussa Ouédraogo s’est dit satisfait de la production des jeunes VDP agricoles de la commune de Pouni et a salué leur engagement envers l’initiative présidentielle ainsi que l’implication de la population dans leurs activités.

« Plus de 200 femmes sont venues aider à récolter le niébé, et les autorités locales, coutumières et religieuses soutiennent activement les jeunes dans leur travail agricole », a-t-il souligné, saluant leur résilience malgré l’éloignement du site.

À l’en croire, ces jeunes agriculteurs adhèrent pleinement à la vision du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait de l’employabilité des jeunes une priorité nationale. Ils seront accompagnés par le gouvernement pour atteindre les objectifs fixés.

Le porte-parole des incubés du village de Valiou, dans la commune de Pouni, Lambert Neya, a affirmé que les jeunes ont mis en pratique les techniques apprises lors de leur formation, ce qui a permis d’obtenir des résultats satisfaisants.

« Le site est très éloigné de nos habitations et nous manquons de matériel pour bien travailler », a-t-il néanmoins signalé.

Malgré ces difficultés, M. Neya a souligné que les VDP agricoles ont fait preuve de détermination pour obtenir un bon rendement.

Le représentant du chef du village de Valiou, Bétiou Nébié, s’est réjoui de cette initiative gouvernementale qui contribue à la lutte contre l’insécurité alimentaire au Burkina Faso.

M. Nébié a félicité le capitaine Traoré pour sa vision éclairée dans le domaine agricole et a affirmé que les autorités coutumières sont prêtes à soutenir les jeunes dans leur mission de production.

Même son de cloche chez les incubés Mathieu Lowa et Mariam Diallo, qui ont salué l’IP-P3A et appelé leurs camarades à s’engager davantage pour une production encore plus importante lors de la prochaine campagne agricole.

