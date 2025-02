Burkina/AES : Le FESPACO et la Biennale de la photographie de Bamako signent une convention de partenariat

Ouagadougou, 24 février 2025 (AIB) – Le ministre burkinabè en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, et son homologue malien, Mamou Daffé, ont signé, lundi soir à Ouagadougou, une convention de partenariat entre le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) et la Biennale de la photographie de Bamako.

Cette convention vise à renforcer la collaboration entre ces deux grands événements et s’inscrit dans le cadre de la politique culturelle commune des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), adoptée à Bamako il y a trois semaines.

« Il s’agit de permettre à ces deux manifestations d’envergure de mutualiser leurs moyens et de partager leur riche expérience, car nous sommes convaincus que c’est dans l’union que nous serons nécessairement plus forts », a expliqué Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Il a ajouté : « Notre conviction est que la culture doit être et demeurer le ferment, le socle sur lequel les politiques et tous les acteurs vont s’appuyer pour que nos États poursuivent leur marche vers le développement. »

Son homologue malien, Mamou Daffé, a souligné l’importance de cette initiative : « Nous avons aujourd’hui une politique culturelle commune pour notre espace, valable pour de nombreuses années à venir. Elle stipule que nos grands événements vont travailler ensemble et seront labellisés comme des manifestations phares de l’AES. »

La signature de la convention s’est déroulée dans le stand de l’AES, installé à l’occasion de la 29ᵉ édition du FESPACO, qui bat son plein depuis le 22 février 2025 dans la capitale burkinabè.

Agence d’Information du Burkina

CK/ak/ata