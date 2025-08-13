Burkina-Kuilsé-Installation-Nouveau-Directeur-Régional

Burkina/Action humanitaire : Le nouveau directeur régional des Kuilsé s’engage à apporter des solutions adaptées aux besoins urgents

Kaya, 11 août 2025 (AIB)- La représentante du Gouverneur, Bernadette Adenyo/Serme, Secrétaire Générale de la région des Kuilsé a installé ce lundi, le nouveau directeur régional de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Karim Diallo, dans ses nouvelles fonctions.

Nommé en Conseil des Ministres en sa séance du 30 juillet 2025 aux fonctions de directeur régional de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale des Kuilsé, Karim Diallo a officiellement remplacé le lundi 11 août 2025, M. Moïse Bado, qui a assuré ses fonctions durant 14 mois.

Dans son intervention, l’inspecteur de jeunes enfants a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités pour sa nomination. Le nouveau Directeur a ainsi pris fonction avec l’engagement fort de poursuivre la dynamique de développement de la région, en apportant des solutions adaptées aux besoins humanitaires urgents.

S’adressant à ses désormais collaborateurs, il a souligné l’importance de la solidarité et de l’engagement collectif pour relever les défis humanitaires pressants de la région.

M. Diallo a Loué l’engagement et la détermination de son prédécesseur, Moïse Bado et le personnel pour les résultats significatifs obtenus, fruits d’une fructueuse collaboration de tous.

La Secrétaire générale de la région, Adenyo/Serme, a félicité le directeur sorti pour son travail remarquable et l’impact de sa gestion.

Elle a également encouragé le nouveau directeur à s’inspirer du travail de son prédécesseur tout en apportant ses propres initiatives afin de renforcer l’efficacité de l’action humanitaire et répondre aux défis auxquels fait face la population des Kuilsé.

La cérémonie a été marquée par la présence des autorités administratives, des partenaires de la direction régionale, ainsi que des proches des directeurs entrant et sort.

Agence d’Information du Burkina

AIO/BBP