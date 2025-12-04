Burkina : 2 500 milliards FCFA mobilisés au titre du budget de l’État et 1 200 milliards de dette intérieure réglée

Ouagadougou (AIB) – Le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubacar Nacanabo, a indiqué jeudi à Ouagadougou, à l’issue du conseil des ministres hebdomadaire, que le Burkina Faso a mobilisé 2 500 milliards FCFA au 30 septembre 2025 au titre du budget de l’État et réglé 1 200 milliards FCFA de dette intérieure.

Selon le ministre, les ressources intérieures mobilisées à cette date atteignent 2 500 milliards FCFA, soit 105 % des prévisions initiales.

Il a précisé que ce niveau de mobilisation représente une hausse de 388 milliards FCFA par rapport à la même période de 2024.

Le ministre Nacanabo a également souligné que cette performance dans le recouvrement a permis de dégager près de 1 200 milliards FCFA destinés au règlement d’une part importante de la dette intérieure.

« De façon globale, l’économie se porte nettement mieux, parce qu’en fin décembre 2025, nous comptons sur un taux de croissance de 6,28 % », a-t-il soutenu, saluant la dynamique positive enregistrée dans la gestion des finances publiques.

