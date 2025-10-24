Burkina-CASEM-Ministère-Économie-Finances

Burkina : 2 414,649 milliards FCFA mobilisés à la date du 30 septembre 2025 par le département des Finances

Ouagadougou, 24 oct. 2025 (AIB) – Le ministre de l’Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a salué vendredi la performance remarquable de son département, qui a réalisé, à la date du 30 septembre 2025, une mobilisation record de ressources financières de 2 414,649 milliards FCFA sur une prévision de 2 295,42 milliards, soit un taux de recouvrement de 105,20%, lors de la première session du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de l’année.

Selon Dr Aboubakar Nacanabo, ce montant, en hausse de plus de 420 milliards FCFA par rapport à la même période en 2024, traduit la discipline, l’engagement et le sens du devoir des agents du ministère, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants.

En plus de cette performance, il a également cité d’autres résultats obtenus par le ministère de l’Économie et des Finances, notamment le recouvrement de 142,603 milliards FCFA sur une prévision annuelle de 150 milliards au titre du Fonds de soutien patriotique, soit un taux de recouvrement de 95,07%.

Le département de l’Économie a aussi financé des projets porteurs à hauteur de 84,319 millions FCFA à travers les programmes AgriNova et JAAL, et a octroyé des crédits d’investissement à 19 grandes entreprises pour un montant total de 3,791 milliards FCFA, soutenant ainsi l’entrepreneuriat et la création d’emplois, a ajouté le ministre.

Pour Dr Aboubakar Nacanabo, ces résultats illustrent la vitalité d’une administration économique et financière résiliente, qui avance avec méthode, foi et courage.

Il a exhorté les administrateurs à poursuivre les efforts pour optimiser davantage la mobilisation des ressources internes, assécher les circuits de financement du terrorisme et renforcer la transparence et la gouvernance financière.

Selon le rapport du plan de travail annuel au 30 septembre 2025, présenté par la directrice générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS), Aminata Bakayoko/Zoungo, il ressort que les cinq programmes budgétaires du ministère de l’Économie et des Finances enregistrent un taux d’exécution physique global de 71,91%, contre un taux d’exécution financière de 29,33%.

Placée sous le thème : « La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso : état des lieux et perspectives », la session a été l’occasion pour le ministre de réaffirmer son engagement, ainsi que celui de ses collaborateurs, à bâtir une économie souveraine, juste et prospère.

Agence d’Information du Burkina

BAK/ata