Boulkiemde/Reboisement : Une centaine de plants mis en terre à Sabou

Sabou, samedi 21 juin 2025 (AIB)- Le président de la délégation spéciale (PDS) de Sabou, Abdoul Aziz KOARA, a présidé samedi, à l’occasion de la Journée nationale de l’arbre, à l’opération de reboisement dans l’enceinte de l’école primaire Gounghin A.

Cette activité a été empreinte d’un fort esprit de responsabilité environnementale, confirmant la volonté de la commune de Sabou de jouer pleinement sa partition dans la restauration de l’écosystème local.

Au total, une centaine de plants composé de manguiers, flamboyants, cassia et citronniers ont été mis en terre, dans une ambiance marquée par la solidarité et l’engagement communautaire.

Pour le chef du service départemental des Eaux et Forêts de Sabou, Sabane OUEDRAOGO, la plantation ne suffit pas, il appartient à chacun de veiller au suivi et à l’entretien des plants pour garantir leur survie.

Quant à l’assistant de sécurité pénitentiaire, Y. Adama KONOMBO, il s’est engagé personnellement à entretenir les arbres mis en terre.

« En plantant et en entretenant ces arbres, nous répondons à l’appel du chef de l’État qui nous invite à planter utile », a-t-il souligné.

Dans son allocution, le PDS a exprimé sa gratitude à l’ensemble des chefs de service, aux fils et filles de Sabou, et particulièrement à la population de Gounghin pour leur mobilisation massive, en réponse à l’appel du président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Il a également remercié les associations locales et en particulier le service des Eaux et Forêts pour l’organisation et l’appui technique.

