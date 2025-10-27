BURKINA-BOULKIEMDE-COUPE-CAIMAN-COHESION-SOCIALE

Boulkiemdé : La jeunesse de Sabou célèbre la 8e édition de la coupe du caïman

Sabou, 25 oct. 2025 (AIB) – Le terrain communal de Sabou a accueilli, samedi, la 8e édition de la coupe du Caïman, placée sous le thème : « Jeunesse, sport et souveraineté : unis pour la reconquête et la dignité du Burkina Faso. »

L’événement a mobilisé un large public venu soutenir la jeunesse sportive de la commune.

La cérémonie d’ouverture, présidée par le président de la délégation spéciale (PDS) de Sabou, Abdoul Aziz Koara, a été marquée par des hommages à la cohésion sociale et à la solidarité communautaire.

Le PDS a salué la forte mobilisation des fils et filles de Sabou, soulignant que cet engagement collectif « traduit un esprit de solidarité, d’unité et de fraternité au service du développement local ».

Pour le promoteur de la compétition, Sibiri Ibrahim Rouamba, la coupe du Caïman vise à renforcer l’image positive de la commune. « L’idée est de faire connaître Sabou, de vendre son image et de la positionner comme une commune émergente » a-t-il expliqué.

Le parrain de l’édition, le colonel-major, Koudougou Abel Zongo, directeur général de la Protection civile, a réaffirmé son soutien constant à l’initiative. « C’est toujours un plaisir d’accompagner cette compétition. Le pays traverse des difficultés, mais comme le dit l’adage, il faut garder une tête froide sur un corps chaud. Le sport fait partie de ces armes que nous utilisons pour lutter contre le terrorisme » a-t-il déclaré.

Les tirs au but ont fait la part belle à l’équipe de Sabou (4 à 2) qui a remporté le trophée, sur celle de Sogpelcé. La 8e édition de la Coupe du Caïman s’est ainsi tenue dans un esprit de résilience, de patriotisme et de cohésion, illustrant l’engagement de la jeunesse de Sabou pour la souveraineté nationale.

Agence d’Information du Burkina

JPK/PB/bbp