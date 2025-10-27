Burkina-Boulkiemde-Engagement-Patriotique-Veille-Citoyenne-Formation

Boulkiemdé : 50 leaders de la veille citoyenne en immersion patriotique à Koudougou

Koudougou, 27 oct. 2025 (AIB) – Cinquante (50) leaders de la veille citoyenne du Boulkiemdé ont débuté ce lundi, à Koudougou une immersion patriotique structurée et rigoureuse. Cette initiative marque une étape significative dans la professionnalisation de l’engagement citoyen dans la province.

Lancée sous l’autorité du camarade chargé de mission de la Présidence du Faso auprès de la région de Nando, Pema Florent Neya, et encadrée par l’expertise de l’escadron de la gendarmerie de Koudougou, cette formation va au-delà du simple rassemblement. Elle institutionnalise la nécessité d’outiller et de structurer l’élan patriotique pour garantir son efficacité sur le terrain.

L’objectif central de l’immersion est d’inculquer aux participants les vertus cardinales du patriotisme, considérées comme fondamentales pour leurs futures missions. Le programme d’enseignement met l’accent sur la discipline et l’esprit d’équipe (clés de la cohésion et de l’action collective) ; le courage et la loyauté (garants du service à la nation même dans l’adversité) ; le sens du sacrifice et la responsabilité (principes d’un service désintéressé et éthique).

Ces sept valeurs constituent la véritable feuille de route pour les leaders de la veille citoyenne, dont la réussite opérationnelle dépend désormais de l’application rigoureuse de ces principes.

L’encadrement professionnel par la gendarmerie, salué pour sa « rigueur exemplaire », confirme que la formation n’est pas un luxe, mais le moteur de l’efficacité. Les bénéficiaires se disent désormais « plus engagés, plus disciplinés et mieux armés » pour faire face aux défis.

En investissant dans la formation spécifique de ses leaders, le Boulkiemdé affirme sa détermination à bâtir un Burkina Faso souverain. Cette approche garantit que la bonne volonté citoyenne se traduit en une action responsable, cohérente et pleinement consciente des enjeux nationaux.

Le chargé de mission a chaleureusement remercié le commandant de l’escadron de la gendarmerie, le capitaine Boubacar Compaoré et les bonnes volontés qui ont facilité l’organisation de cette immersion patriotique.

