Boulgou : un club d’amis offre 3 tonnes de ciment à Faso Mêbo

Tenkodogo, 2 juin 2025 (AIB)- Le club des amis communément appelé »la Sorbonne » a offert 3 tonnes de ciment mercredi, à la brigade de Faso Mêbo à Tenkodogo, exprimant leur adhésion à l’initiative présidentielle visant à embellir et assainir les grande villes du Burkina Faso.

Le club des amis dénommé la »la Sorbonne » de Tenkodogo, est un groupe de réflexion et de débats sur l’actualité nationale et internationale composé de travailleurs du public, du privé et des retraités qui se retrouvent chaque matin chez Claude pour prendre un café avant de rejoindre leurs lieux de travail.

Le don a été reçu par le président de la délégation spéciale de la commune de Tenkodogo, Sami Béranger Poda, accompagné du chargé de mission de la région du Centre-Est auprès de la présidence du Faso et du représentant du commandant de la brigade de Faso Mêbo.

M. Poda a remercié le club des amis »la Sorbonne » pour leur geste et a exhorté les autres groupes à adhérer à l’initiative en apportant leurs contributions.

Selon le porte-parole du groupe, Gilbert Zabsonré, à travers cette contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, les membres du club veulent inspirer la jeunesse à soutenir avec force cette initiative de développement dont l’objectif est d’aider à construire et embellir la ville de Tenkodogo.

Il a saisi l’occasion pour inviter tous les autres groupes à emboiter leurs pas afin de participer au développement du Burkina Faso.

