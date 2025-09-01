Burkina/Boulgou-Montée-Couleurs

Boulgou/Montée couleurs nationales : Le SG de la mairie de Bittou invite la population a redoublé de courage et de vigilance

Bittou, 1er septembre 2025 (AIB)- La cour de la préfecture de Bittou a accueilli ce lundi 1 er septembre 2025, la traditionnelle montée de couleurs nationales du premier lundi du mois de septembre 2025.

Le secrétaire général de la mairie de Bittou, Mathieu Guitanga, a présidé la cérémonie de montée des couleurs nationales en présence des corps constitués de la commune de Bittou et la société civile.

Le représentant du commandant de la brigade territoriale de Bittou, Blaise Banao, a remercié les participants pour la mobilisation.

Il a exhorté les parents à inculquer les valeurs nationales aux enfants.

Le président de la délégation spéciale de Bittou a aussi invité la population a redoublé de courage et de vigilance.

« Nous ne devons pas baisser les bras nous ne devons pas nous, décourager. Au contraire, nous devons nous armer de Courage », face à l’ennemi, a-t-il ajouté.

Agence d’information du Burkina

SK-dnk-ata