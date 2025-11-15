Burkina-Boulgou-Conférence-Publique

Boulgou : Les jeunes appelés à faire du patriotisme un engagement quotidien

Tenkodogo, 15 nov. 2025 (AIB) – L’Association Tenkodogo EventsPlus Vibes5 a tenu samedi une conférence publique autour du thème : « Engagement patriotique et participation citoyenne des jeunes en milieu scolaire », afin d’encourager les élèves à développer l’amour de la patrie.

« Le patriotisme est une responsabilité et la participation citoyenne, un comportement quotidien », a déclaré le président de Tenkodogo EventsPlus, Sabané Sana, invitant les jeunes à respecter les règles, prendre soin de leurs écoles, contribuer à la paix et défendre les valeurs de la République.

Entre appels à la responsabilité, hommage à la jeunesse et plaidoyer pour une citoyenneté active, les intervenants ont insisté sur la nécessité pour les jeunes de s’approprier les valeurs républicaines afin de bâtir un Burkina Faso stable, résilient et prospère.

Face aux élèves, étudiants et enseignants venus de plusieurs établissements, les responsables présents ont rappelé que le patriotisme n’est pas un slogan, mais une ligne de conduite.

Il a exprimé sa gratitude envers les partenaires et les personnalités mobilisées pour soutenir l’initiative, convaincu qu’une telle activité renforce la culture citoyenne et le leadership des jeunes.

Dans la même dynamique, le conseiller technique représentant le gouverneur a insisté sur l’importance pour les participants de tirer profit des enseignements reçus. « Faites de ces messages des repères pour devenir des citoyens exemplaires », a-t-il recommandé avant de déclarer ouverte la conférence au nom du gouverneur de la région du Nakambé.

Intervenant comme invité d’honneur, le Directeur régional de l’Enseignement secondaire, M. Nachor Sorgho, a exhorté les scolaires à chérir leur pays. Illustrant ses propos par la situation de nombreuses nations privées de stabilité, il a rappelé que « seule la patrie vous permet de vivre dignement ».

« Vous êtes l’avenir du Burkina Faso. Relayez les enseignements de cette conférence dans vos établissements. Une nation forte repose sur des citoyens engagés et disciplinés », a-t-il insisté, saluant au passage l’engagement continu des Forces de défense et de sécurité pour la protection de la nation et l’éducation patriotique de la jeunesse.

Les participants ont également bénéficié de messages de sensibilisation de M. Sami Bérenger Pooda, axé sur la loyauté envers le pays, le respect des valeurs sacrées de la nation et la discipline comme socle de tout développement. « Aucune grande nation ne s’est construite dans la trahison ou l’indiscipline », a-t-il martelé.

La conférence s’est achevée sur une forte adhésion des élèves et encadreurs, visiblement sensibilisés sur leur rôle dans la consolidation de la citoyenneté. Les organisateurs ont réaffirmé leur volonté de poursuivre de telles initiatives pour renforcer l’esprit patriotique dans les établissements scolaires de Tenkodogo et de toute la région du Nakambé.

Agence d’information du Burkina

