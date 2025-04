Boulgou : Hippolyte Ouédraogo prend les rênes de la direction provinciale de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique

Tenkodogo, (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Boulgou, Domebeguère Constantin Dabiré, a officiellement installé, ce vendredi 11 avril 2025 à Tenkodogo, l’inspecteur de l’enseignement secondaire, option philosophie, Hippolyte Ouédraogo, dans ses fonctions de directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Boulgou (DPESFPT).

La passation de charges s’est déroulée en présence du directeur régional de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Centre-Est, des chefs de service, des chefs d’établissement, des amis et des partenaires de l’éducation.

Nommé en conseil des ministres en sa séance du 3 avril 2025 comme directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Boulgou, Hippolyte Ouédraogo a été officiellement installé dans ses fonctions (DPESFPT) le vendredi 11 avril 2025 par le haut-commissaire de la province du Boulgou, Constantin Dabiré.

Le représentant du personnel de la direction provinciale, Ahadou Mano, a salué l’humilité et le sens du management du directeur sortant.

Selon lui, la direction a su œuvrer, malgré les nombreuses difficultés, pour atteindre les objectifs qui lui étaient assignés.

Ahadou Mano s’est engagé, avec l’ensemble du personnel, à donner le meilleur pour accompagner le nouveau directeur.

Le directeur sortant, Barthélémy Boudaoné, a exprimé sa gratitude aux chefs de service et aux proches collaborateurs qui ont fait preuve de choix et d’abnégation pour le rayonnement de la direction provinciale de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Boulgou.

« Je me tiens devant vous avec une émotion profonde pour marquer la fin de mon mandat. C’est aussi le lieu de dire que c’est grâce à votre engagement, à votre soutien et à la détermination de tous les acteurs que nous avons, pendant cinq ans, engrangé des résultats satisfaisants », a-t-il indiqué.

Aux travailleurs de la direction provinciale, Barthélémy Boudaoné a lancé une invite à demeurer mobilisés autour du nouveau directeur et surtout à s’engager davantage pour obtenir plus de résultats.

Quant au nouveau directeur, Hippolyte Ouédraogo, il a remercié sa hiérarchie pour la confiance placée en lui. Il a ensuite sollicité le soutien de tous les acteurs, des partenaires sociaux ainsi que l’accompagnement des encadreurs pédagogiques et des chefs d’établissement pour l’accomplissement de sa mission.

M. Ouédraogo s’est engagé, avec l’ensemble des agents de la direction provinciale, à donner le meilleur dans une synergie d’action pour relever les défis et atteindre les objectifs fixés par le département.

Le haut-commissaire du Boulgou, Domebeguère Constantin Dabiré, a souhaité une bonne mission à M. Boudaoné dans ses nouvelles fonctions à la direction provinciale de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique du Ganzourgou. Il a également prodigué des conseils au nouveau directeur et à l’ensemble des travailleurs de la direction provinciale.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata