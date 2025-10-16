Burkina/Boulgou-Marche-Soutien-AES

Boulgou : Deux marcheurs gabonais accueillis triomphalement à Bittou

Bittou, 16 octobre 2025 (AIB) – Deux jeunes gabonais, partis à pied depuis leur pays pour témoigner leur soutien aux présidents de l’Alliance des États du Sahel (AES), ont été chaleureusement accueillis jeudi à Bittou, dans la province du Boulgou, par une population sortie nombreuse pour saluer leur courage et leur engagement panafricaniste.

Les marcheurs, Vinga Sthemg, professeur d’Éducation physique et sportive, et Pambou Phamvel, étudiant en sciences politiques, ont quitté la ville d’Abitam, au Gabon, le 1er août 2025. Leur périple les a conduits successivement à travers le Cameroun, le Nigeria, le Bénin et le Togo, avant leur entrée au Burkina Faso, à Bittou, le 16 octobre.

« Nous sommes des jeunes africains conscients de la situation du continent. Nous avons perdu beaucoup de dirigeants par manque de soutien. À travers cette marche, nous voulons exprimer notre solidarité avec les présidents de l’AES, en particulier le capitaine Ibrahim Traoré, pour sa vision et son combat pour la souveraineté du Burkina Faso », a déclaré M. Vinga.

Selon lui, cette marche constitue un message fort adressé non seulement aux autorités de l’AES, mais aussi à la jeunesse africaine, afin qu’elle prenne conscience de son rôle dans la défense des causes du continent.

Son compagnon de route, M. Pambou, a pour sa part exprimé sa reconnaissance envers le peuple burkinabè pour l’accueil chaleureux reçu. « Avant de partir, j’ai laissé un message à ma famille et à mon bébé de neuf mois : si je meurs, qu’ils sachent que c’est pour une cause juste, celle de la liberté de l’Afrique », a-t-il confié avec émotion.

Le chef coutumier de Bittou, le Naaba Kibkorgho, a félicité les deux jeunes pour leur bravoure et leur engagement, avant de leur adresser ses bénédictions pour la suite de leur parcours.

Les deux marcheurs prévoient de poursuivre leur périple à travers le Mali et le Niger, dans le même esprit de soutien à la souveraineté et à la solidarité entre les peuples de l’AES.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

SK-dnk-ata