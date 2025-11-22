BURKINA-BOULGOU-EAU-ASSAINISSEMENT-ENVIRONNEMENT

Boulgou : Clap de fin pour la rencontre régionale d’information sur l’assainissement sécurisé

Tenkodogo, le 21 novembre 2025 (AIB)-La rencontre régionale d’information sur l’assainissement sécurisé des eaux usées et excréta, a pris fin, ce vendredi 21 novembre 2025 à Tenkodogo, à l’occasion de la journée mondiale des toilettes. Les participants ont analysé les défis propres à leurs provinces et élaboré un agenda commun d’actions prioritaires.

Organisé par la direction régionale en charge de l’Assainissement du Nakambé avec l’appui financier d’Enabel, la rencontre régionale d’information sur l’assainissement sécurisé des eaux usées et excréta, a réuni des représentants de l’administration, des collectivités territoriales ainsi que des partenaires techniques et associatifs.

Plusieurs thématiques majeures ont été abordées, notamment la coopération inter-collectivité, les mécanismes nécessaires pour parvenir à une collaboration réussie, ainsi que les règles et procédures d’autorisation pour l’obtention d’un forage.

Les participants ont ensuite analysé les défis propres à leurs provinces et élaboré un agenda commun d’actions prioritaires.

Au nom du Haut-commissaire de la province du Kourittenga, le secrétaire général, Ferdinand W. N’do, a salué la pertinence des échanges et a réaffirmé l’engagement de l’autorité provinciale à accompagner la mise en œuvre de l’agenda adopté.

Selon lui, cette dynamique collaborative constitue un levier essentiel pour améliorer durablement l’assainissement et la gestion intégrée des eaux usées dans la région.

Le secrétaire général, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des contributions.

Il a remercié l’ensemble des participants pour leur disponibilité, leur engagement et la richesse des débats qui, selon lui, traduisent une volonté collective d’avancer vers un assainissement sécurisé et harmonisé au sein des collectivités.

En rappel, cette rencontre régionale a été organisée grâce au soutien financier du partenaire Enabel, dont l’appui s’inscrit dans la promotion de solutions d’assainissement durable au profit des populations du Nakambé.

Agence d’information du Burkina

