Burkina-Ganzourgou-Veille-Citoyenne-Inauguration-Rond-Point-Don

Boudry/Koankin : Un particulier offre 30 bons d’assurance santé à 30 enfants

Zorgho, samedi 27 septembre 2025 (AIB) – Le président du Conseil de la jeunesse pour le développement du Sahel Ismaël Sawadogo, a offert samedi 30 bons d’assurance santé à 30 enfants afin d’apporter sa contribution à l’initiative présidentielle pour « une santé pour tous », en marge de l’inauguration du rond-point Capitaine Ibrahim Traoré.

Selon le donateur, Ismaël Ouédraogo, président du Conseil de la jeunesse pour le développement du Sahel (CJ-DS) don vise à apporter sa modeste contribution aux différentes initiatives mises en place par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, notamment aux volets santé.

« Notre leader, le camarade président, a mis en place plusieurs initiatives. Nous en tant que jeunes, nous devons apporter notre contribution à la hauteur de nos moyens. Je pense que c’est ainsi que nous allons construire le pays dont nous rêvons tous », a-t-il soutenu.

Ce don a eu lieu en marge de l’inauguration du rond-point Capitaine Ibrahim Traoré, a Koankin, dans la commune de Boudry

Le parrain de l’évènement, M. Sawadogo, a souligné la nécessité de l’union sacrée et encouragé les jeunes à réaliser d’autres infrastructures dans les villages.

Agence d’information du Burkina

Bo/Dn/Ata