Boudry/Koankin : Inauguration du rond-point « Capitaine Ibrahim Traoré » pour unir et développer la jeunesse

Zorgho, (AIB)-Le samedi 27 septembre 2025, la population de Koankin, commune de Boudry, a inauguré le rond-point Capitaine Ibrahim Traoré. Réalisé par l’Association des jeunes pour le développement de Koankin (ADJK), l’ouvrage vise à renforcer l’unité, promouvoir les initiatives locales et soutenir les initiatives du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Au centre du village de Koankin, au croisement des principales voies, se dresse majestueusement un édifice maçonné, portant à son sommet les images des présidents des trois pays formant l’Alliance des États du Sahel (AES). L’inauguration de l’infrastructure baptisée « Rond point Capitaine Ibrahim Traoré de Koankin » ce 27 septembre a mobilisé une foule importante.

La cérémonie a été placée sous le patronage de Sa Majesté le Naba Tanga 2 de Nédogo, avec comme vice-patron M. Diébalé Tiemtoré. Elle a connu la présence effective du parrain M. Ismaël Sawadogo et des co-parrains M. Yamba Madi Louis Nikiema et Ablassé Athanse Yaogo.

Le président des jeunes de Koankin, Boukaré Kaboré, a donné les objectifs visés par ce espace. « Il sera pour nous un lieu de rencontres et d’échanges pour la jeunesse afin de tracer des sillons et nous donner des orientations pour accompagner le président du Faso, son gouvernement, les forces combattantes, les leaders communautaires et les forces vives pour la reconquête du territoire national que nos ancêtres nous ont légué. » a-t-il dit.

Selon lui, les jeunes de Koankin veulent à travers « ce cadre symbolique de concertation et de mobilisation », jouer leur partition pour la défense et le développement du pays.

Il a, tout comme la représentante des femmes, profité exposé les préoccupations de la jeunesse et des femmes: mauvais état des routes, infrastructures sanitaires insuffisantes, manque de moulin à grains, digue du barrage défaillante, absence de maison des jeunes et d’un centre de formation.

Le président de l’Association des jeunes pour le développement de Koankin, Monsieur Boukary Zoungrana, également communicateur au sein de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC), a salué l’entente des filles et fils de la localité, félicité la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré et promis un moulin aux femmes. Il a exhorté les jeunes à bannir les boissons frelatées et à s’impliquer dans la sécurité.

Le parrain, Ismaël Sawadogo, président du Conseil de la jeunesse pour le développement du Sahel, a souligné la nécessité de l’union sacrée et encouragé les jeunes à réaliser d’autres infrastructures dans les villages. Quant au co-parrain Louis Yaogo, il a fait le lien entre la prise du pouvoir par le Capitaine Thomas Sankara et celle du Capitaine Ibrahim Traoré avec les mêmes aspirations et invité la jeunesse en particulier et toute la population en général à faire bloc autour de ce dernier pour l’accompagner et le préserver des affres de la politique politicienne.

Le Baloum Naaba, représentant le chef de Nédogo, a remercié la jeunesse et insisté sur la bonne éducation des enfants afin de former une relève de patriotes.

Le parrain a saisi l’occasion pour offrir 30 bons d’assurance santé à 30 enfants et l’ADJK a aussi remis des vivres à des personnes vulnérables et un lit médical à la maternité du village.

Ce rond-point de Koankin s’inscrit dans une dynamique amorcée par plusieurs réalisations similaires dans la commune, après ceux de Nédogo, Wayalgui v2 et d’autres localités de Boudry.

Agence d’Information du Burkina

MS/ata