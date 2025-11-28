‎Bogandé : Un café littéraire pour alerter sur les ravages de l’alcoolisme chez les jeunes

‎

‎Bogandé, 28 novembre 2025 (AIB)-L’auteure Banhanla Guitanga a présenté son ouvrage « Entre deux ivresses : Vieux accrochés, Jeunes détruits » au cours d’un café littéraire organisé le mercredi 26 novembre 2025, dans la salle de réunion de la mairie. La rencontre a mobilisé autorités coutumières, administratives et éducatives autour d’un thème préoccupant : l’alcoolisme et ses conséquences dévastatrices sur la jeunesse.

‎

‎Placée sous le patronage du Haut-commissaire de la Gnagna, Jean Baptiste Beogo, et parrainée par le Directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Tiewendé Jean Balima, la cérémonie a également été honorée par la présence de Sa Majesté Yempaabou, chef du canton de Bogandé.

‎

‎Dès l’entame, l’auteure Banhanla Guitanga a interpellé l’assistance par une question poignante : « Qui souhaiterait avoir un enfant, un époux ou une épouse alcoolique ? » Une interrogation qui renvoie aux réalités quotidiennes de nombreuses familles confrontées à ce fléau.

‎

‎Le roman « Entre deux ivresses : Vieux accrochés, Jeunes détruits » de Banhanla Guitanga explore, à travers une histoire profondément humaine, les ravages que cause l’alcoolisme au sein des familles et de la société. L’auteure y dresse un tableau saisissant où se croisent deux générations : les “vieux accrochés”, prisonniers d’habitudes destructrices,

‎les “jeunes détruits”, entraînés malgré eux dans un cycle de dépendance, de souffrance et de perte de repères.

‎

‎À travers des personnages attachants et des situations inspirées du vécu dans les communautés rurales, le livre met en lumière les conséquences sociales, économiques et psychologiques de l’alcoolisme. Il donne aussi une voix aux victimes silencieuses : les familles endeuillées, les enfants désorientés, les jeunes dont l’avenir s’effrite dans une spirale d’addiction.

‎

‎Selon l’auteure, le livre est porteur d’un message d’espoir et appelle à la prise de conscience, au dialogue et à l’action pour protéger les jeunes générations et bâtir une société plus responsable.

‎

‎Le parrain, Tiewendé Jean Balima, a salué la pertinence de l’œuvre, révélant qu’elle reflète fidèlement la situation locale où « beaucoup de jeunes sont partis à la fleur de l’âge à cause de l’alcoolisme ». Il a rappelé les conséquences multiples du phénomène : dégradation de la santé, accidents de la route, pertes économiques et consommation d’alcools frelatés aux effets parfois mortels. Il a encouragé l’auteure à produire une version en langue nationale et plaidé pour la création d’espaces sans alcool ainsi que pour un meilleur accompagnement des personnes dépendantes.

‎

‎Pour l’invité d’honneur, Sa Majesté Yempaabou, le roman est une œuvre « très utile pour la société ». Il a félicité l’auteure pour son courage et invité la population à s’approprier le livre afin de mieux protéger la jeunesse.

‎

‎Le Secrétaire général de la province, Mendien dit Moussa Soma, a quant à lui rappelé que l’alcoolisme demeure une préoccupation majeure dans la région. Il a salué les efforts de l’État dans la régulation de la production et de la consommation d’alcool, tout en appelant à une mobilisation collective :

‎« Agissons pour protéger nos jeunes de l’alcoolisme. »

‎

‎La rencontre a pris fin par des échanges très enrichissants suivis d’une vente-signature du roman, proposé au prix de 3 500 FCFA. Les participants ont salué la pertinence du thème et réaffirmé la nécessité de la contribution de tous pour combattre ce fléau.

‎Agence d’Information du Burkina

‎