‎Bogandé : La célébration du mérite scolaire, une source de motivation et de résilience

‎Bogandé, 30 oct. 2025 (AIB)-La province de la Gnagna a célébré, le samedi 25 octobre 2025, la Journée Provinciale de l’Excellence.

L’évènement est placé sous le thème :

‎« La célébration de l’excellence à l’école : une source de motivation pour les apprenants et les acteurs de l’éducation de la DPEPPNF-Gnagna, malgré un contexte sécuritaire difficile. »

‎Présidée par le Haut-commissaire de la province, M. Jean Baptiste Béogo, cette édition a récompensé des élèves, enseignants, encadreurs et partenaires pour leur mérite et leur engagement en faveur de l’éducation.

‎Placée sous la présidence du Haut-commissaire, la cérémonie a connu la présence de nombreuses autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des partenaires de l’éducation, parmi lesquels Sa Majesté Yempabou, chef du canton de Bogandé, et les parrains, co-parrains, marraines et invités d’honneur.

‎À travers cet événement, la Direction Provinciale de l’Éducation Préscolaire, Primaire et Non Formelle (DPEPPNF) a voulu magnifier le travail des acteurs du système éducatif et encourager la persévérance malgré les difficultés liées à la situation sécuritaire.

‎Des prix d’excellence ont été décernés aux acteurs les plus méritants : élèves, apprenants alphabétisés, enseignants, encadreurs, directeurs d’école et responsables de CEB. Les pupilles de la Nation, ainsi que les élèves déplacés internes et en situation de vulnérabilité, ont également reçu des distinctions particulières.

‎Si certains lauréats sont repartis avec des kits scolaires, d’autres, notamment les plus performants, ont bénéficié de vélos et de bourses d’études.

Les enseignants distingués ont reçu, en plus de sacoches, attestations et lettres de félicitations, des motos dames, attribuées aux deux meilleurs enseignants de la province.

‎Ainsi, M. Seydou Maïga de l’école de Dabesma (CEB de Piéla), avec 100 % de réussite pour 80 candidats, a été désigné meilleur enseignant de la Gnagna.

‎Quant à Mme Tindano/Haro Essita de l’école de Bantia, avec 84 admis sur 86 candidats présentés (soit un taux de 95,45 %), elle a été sacrée meilleure enseignante de la province..Les deux meilleurs élèves au CEP sont Bourgou Jean Louis de l’école Bantia avec 9,53/10 de moyenne et Sawadogo Wendkouni Nelson de l’école Saint-Pierre avec 9,41/10 de moyenne, tous de la CEB de Bogandé.

‎Les partenaires de l’éducation ont également été honorés à travers la remise de certificats de reconnaissance.

‎Une mention spéciale a été adressée au BIR 19 pour son rôle déterminant dans la sécurisation du convoyage du personnel enseignant dans les CEB de Manni et de Coalla, facilitant ainsi la rentrée pédagogique.

‎En signe de gratitude, le commandant du BIR 19 a reçu une lettre de félicitations de la Direction Régionale de l’Éducation, Préscolaire , Primaire et Non formelle de l’Est.

‎Dans son discours, le Haut-commissaire Jean Baptiste Béogo a salué la détermination, le courage et le mérite de l’ensemble des acteurs du système éducatif provincial, malgré les contraintes sécuritaires. Il les a exhortés à maintenir le cap afin de garantir une éducation de qualité pour tous les enfants de la Gnagna.

‎Il a également salué l’initiative de reconnaissance des pupilles de la Nation, invitant les bonnes volontés à soutenir ces enfants pour leur offrir de meilleures chances de réussite.

‎De son côté, le Directeur provincial de l’Éducation, M. Sylvain Thiombiano a traduit la reconnaissance de sa direction à l’endroit des autorités administratives, coutumières, religieuses, sécuritaires, des filles et fils de la province de la Gnagna qui ont œuvré à la réussite de l’activité. Poursuivant, il a réaffirmé sa volonté de poursuivre la dynamique en mobilisant et motivant les responsables des CEB afin de maintenir la performance éducative à un niveau élevé.

‎Au nom des parrains, M. Mamoudou Mano, leur représentant, a réitéré la disponibilité constante des mécènes à accompagner et encourager les acteurs de l’éducation dans leurs efforts pour l’avenir des enfants de la Gnagna. Par ailleurs il a encouragé et félicité les acteurs de l’éducation pour les brillants résultats engrangé par la province au CEP.

‎Cette journée d’excellence, marquée par une forte mobilisation et une ambiance empreinte de fierté, animée par un orchestre scolaire, a mis en lumière la résilience et la détermination des acteurs de l’éducation dans un contexte de défis multiples.

‎Les regards sont désormais tournés vers l’édition 2026, avec l’espoir d’une célébration encore plus riche, inclusive et inspirante.

