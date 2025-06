Burkina-Urbanisation-Référentiel-Vulgarisation

Bobo-Dioulasso : Un atelier pour vulgariser le référentiel de programmation urbaine

Bobo-Dioulasso, 10 juin 2025 (AIB) – Le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a organisé ce mardi 10 juin 2025 à Bobo-Dioulasso un atelier de vulgarisation du référentiel de programmation urbaine au profit des collectivités territoriales, services techniques, urbanistes, architectes et opérateurs immobiliers. Cette session vise à faciliter l’appropriation et l’utilisation effective de ce référentiel par les acteurs du développement urbain au Burkina Faso.

Adopté par décret le 31 juillet 2024, ce référentiel constitue un cadre technique cohérent pour la planification des équipements, superstructures et infrastructures dans les centres urbains, tant en milieu rural qu’urbain. Il a été conçu pour améliorer la planification urbaine et la gestion des infrastructures, en tenant compte des besoins réels des populations.

Selon le directeur général de l’urbanisme, de la viabilisation et de la topographie, Slimane Hamed Ouattara, le Burkina Faso évolue dans un contexte marqué par une rareté foncière croissante. « Ce référentiel permet une gestion rationnelle de l’espace et une programmation cohérente des équipements des zones aménagées », a-t-il indiqué. L’activité sera également déployée dans quatre autres grandes localités du pays notamment Banfora, Koudougou, Tenkodogo et Ouagadougou.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Kontogom, a souligné que les nombreux défis liés à l’urbanisation rapide dans la ville, notamment la pression sur les infrastructures, la forte demande en logements, la gestion du foncier et l’accès limité aux services de base.

Pour lui, ce référentiel est un outil indispensable qui permettra une planification plus inclusive, résiliente et coordonnée des villes. « Cette session va renforcer la synergie entre départements ministériels, collectivités territoriales et secteur privé », a-t-il affirmé.

Le chargé de mission représentant le ministre de l’Urbanisme, Dr Ferdinand Bako, a rappelé que la réussite de ce référentiel dépend de son adoption effective par les acteurs de terrain.

« L’urbanisation ne doit pas être subie. Elle doit être anticipée, planifiée et orientée vers le bien-être de nos populations », a-t-il insisté. Il a aussi insisté sur la nécessité de normaliser les pratiques de programmation urbaine afin d’adapter les projets aux besoins des populations.

Enfin, le directeur général a précisé que les présidents de délégation spéciale (PDS) et les structures déconcentrées de l’État, premiers gestionnaires de l’espace urbain, doivent s’approprier cet outil pour assurer sa diffusion auprès des populations et autres acteurs urbains.

Agence d’Information du Burkina